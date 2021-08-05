توقعات Galaxy Unpacked من سامسونج

دبي - يزن راشد - تستعد شركة سامسونج في 11 أغسطس لعقد حدث Galaxy Unpacked القادم. وفي السنوات الأخيرة، كشفت الشركة عن هواتف Galaxy Note الجديدة في أحداث شهر أغسطس. ولكن هذه المرة، لن تعرض العملاقة الكورية الجنوبية هواتف Galaxy Note جديدة.

وبفضل الإشاعات، وكذلك الشركة نفسها، أصبح لدينا فكرة جيدة عما يمكن توقعه يوم الأربعاء المقبل.

الجيل الثالث من هواتف سامسونج القابلة للطي

نشرت الشركة تدوينة الشهر الماضي أثار فيها رئيسها ما قد يحدث ضمن الحدث. ومن المفترض أن يركز الحدث على الجيل الثالث من هواتف الشركة القابلة للطي من سلسلة Galaxy Z. بما في ذلك Z Flip و Z Fold التاليان.

واستنادًا إلى التسريبات التي تدور حول الإنترنت، فمن المحتمل أن يحتوي Z Flip 3 على شاشة خارجية بقياس 1.9 إنش مع شاشة مرنة داخلية بقياس 6.7 إنشات.

وهذه الشاشة الخارجية أكبر بكثير من الشاشة الخارجية بقياس 1.1 إنش التي كانت موجودة ضمن Z Flip الأقدم، مما يجعلها أكثر فائدة عند إغلاق الجهاز.

وتفيد التقارير أيضًا بأن الشاشة الداخلية تعمل بتردد 120 هرتز. وهناك كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 12 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 10 ميجابكسل.

وفي الوقت نفسه، يشاع أن Z Fold 3 يحتوي على إعداد مشابه للنموذج الحالي، مع شاشة خارجية بقياس 6.2 إنشات وشاشة داخلية بقياس 7.6 إنشات.

ومن المحتمل أن يحتوي على كاميرات ثلاثية بدقة 12 ميجابكسل وكاميرا مزدوجة للصور الذاتية على كلا الجانبين.

وتم الإبلاغ عن أن كلا النموذجين حصلا على تصنيف IPX8 لمقاومة الماء. وذلك بالرغم من أن مقاومة الغبار لا تزال تمثل تحديًا واضحًا.

وتدعم الأجهزة القابلة للطي قلم S Pen من سامسونج. وكان القلم السمة المميزة لسلسلة Galaxy Note. وقد قامت الشركة بتمكين الدعم في سلسلة S الرائدة في وقت سابق من هذا العام.

وكان القلم المصمم للشاشات المرنة عبر الأجهزة القابلة للطي ميزة مطلوبة على نطاق واسع. ويجعل الشاشات الأكبر حجمًا والمفتوحة أكثر فائدة.

ولم تشارك الشركة الكثير عن قلم S Pen هذا إلى جانب حقيقة أنه قادم. لذلك هناك الكثير من الأشياء المجهولة في الوقت الحالي.

الأجهزة القابلة للارتداء

تخطط الشركة أيضًا للكشف عن Galaxy Watch القادمة التي تعمل بنظام التشغيل Wear الجديد الذي شاركت في هندسته مع جوجل.

وظهرت الكثير من العروض المسربة لـ Galaxy Watch 4، التي من المحتمل أن تأتي في إصدار Active و Classic.

وقد يكون الأخير متاحًا بثلاثة أحجام بدلاً من اثنين فقط. ويبدو أنه يتميز بالإطار الدوار الشهير الذي تشتهر به ساعات سامسونج.

علاوة على ذلك فمن المتوقع رؤية المزيد من التفاصيل حول الأجهزة وواجهة المستخدم في Unpacked، بالإضافة إلى الأسعار والتوافر.

كما رأينا أيضًا تسريبات تشير إلى احتمال ظهور Galaxy Buds 2 الجديدة في Unpacked. ويبدو أن سماعات الأذن اللاسلكية التالية للشركة تتمتع بتصميم أكثر دقة وخيارات ألوان أكثر.

وأشار تقرير واحد يستند إلى إصدار تجريبي من مكون إضافي قادم عبر خادم تحديث سامسونج أيضًا إلى إمكانية إلغاء الضوضاء النشط وعناصر التحكم باللمس وواجهة بطارية مبسطة.

وهذا إلى حد كبير كل ما نعرفه حتى الآن. ولكن بالنسبة للأجهزة الفعلية، فإن القائمة قد تتضمن المزيد من الأشياء التي يمكن توقعها في 11 أغسطس.

بالإضافة إلى ذلك يبدأ الحدث في الساعة 5 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

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