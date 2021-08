دبي - يزن راشد - يريد الرئيس بايدن أن تشكل السيارات الكهربائية بالكامل أو السيارات الهجينة العاملة بالكهرباء أو السيارات الهجينة العاملة بالطاقة الهيدروجينية 50 في المئة من جميع السيارات الجديدة المباعة في الولايات المتحدة في عام 2030.

ويوضح الرئيس هذا الهدف في أمر تنفيذي قد يصدر في وقت لاحق اليوم، وذلك وفقًا لمسؤولين كبار بالإدارة.

بالإضافة إلى ذلك تقترح إدارته معايير جديدة للاقتصاد في استهلاك الوقود والانبعاثات من شأنها أن تمحو تراجع إدارة ترامب عن قواعد عهد أوباما السابقة التي تغطي السيارات المصنوعة حتى عام 2025.

ويوقع بايدن أيضًا أمرًا تنفيذيًا يكلف وكالة حماية البيئة EPA والإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة NHTSA بتطوير قواعد صارمة طويلة الأجل لدعم هدفه لعام 2030، تلك التي تشمل المركبات المتوسطة والثقيلة الخدمة أيضًا. .

وقال الرئيس في When I say electric vehicles are the future, I’m not joking. Tune in for big news tomorrow. pic.twitter.com/riIClqPYnw — President Biden (@POTUS) August 5, 2021 عبر منصة تويتر: عندما أقول إن السيارات الكهربائية هي المستقبل فأنا لا أمزح.

ولا يمثل هذا التحول المخطط له بعيدًا عن محركات الاحتراق الداخلي تحولًا صعبًا مثل الأساليب التي تم اقتراحها أو بدء العمل بها حول العالم.

واقترح الاتحاد الأوروبي حظرًا فعليًا على مبيعات سيارات الركاب الجديدة التي تعمل بالوقود بحلول عام 2035. وذلك بالرغم من أن فرنسا تراجعت عن التخلص التدريجي من السيارات الهجينة، التي لا تزال تستخدم الوقود الأحفوري.

وتريد المملكة المتحدة التوقف عن بيع السيارات الجديدة التي تعمل بمحركات الاحتراق بحلول عام 2030.

بينما تريد الصين أن تكون جميع السيارات الجديدة التي تم بيعها في عام 2035 هجينة على أقل تقدير. ولكن تهدف إلى أن تكون 50 في المئة من السيارات هجينة أو تعمل بالبطارية أو تعمل بالطاقة الهيدروجينية.

وتتطلع كاليفورنيا، وهي الولاية الرائدة في اللوائح البيئية على مستوى الدولة، إلى حظر السيارات الجديدة التي تعمل بالوقود بحلول عام 2035.

بايدن يؤكد أهدافه بشأن السيارات الكهربائية

حظيت المقترحات الجديدة لإدارة بايدن بدعم بعض شركات صناعة السيارات الكبرى. التي تعلن بشكل منفصل عن أهدافها الخاصة للسيارات الكهربائية ضمن أساطيلها في وقت لاحق من اليوم.

ويظهر ممثلون من جنرال موتورز وفورد و Stellantis إلى جانب بايدن حيث يعلن عن الأوامر التنفيذية والقواعد المقترحة.

ومع ذلك، كما ذكرت رويترز، يلتزم صانعو السيارات الثلاثة في ديترويت بالطموح المشترك بأن تكون 40 إلى 50 في المئة من مبيعات السيارات الجديدة عبارة عن سيارات كهربائية بحلول عام 2030.

كما أنهم يطالبون الحكومة بالمشاركة بشكل أكبر بشأن الحوافز للمركبات الكهربائية الجديدة، والحوافز لتوسيع سلاسل تصنيع السيارات الكهربائية وسلاسل التوريد في الولايات المتحدة.

وكانت إدارة بايدن تضغط لدعم تبني المركبات الكهربائية في مشروع قانون البنية التحتية للحزبين. وذلك بالرغم من أن بعض الاستثمارات المقترحة (مثل محطات الشحن) قد تم تقليصها في المفاوضات.

وتشكل جميع السيارات الكهربائية حاليًا نحو 2 في المئة فقط من إجمالي المبيعات في الولايات المتحدة. وذلك بالرغم من أنها قفزت بشكل حاد في الأشهر الأخيرة.

وتم بيع أكثر من 100 ألف سيارة كهربائية بالكامل في الولايات المتحدة في الربع الثاني من عام 2021، وجاء ذلك بدافع نجاح سيارات تيسلا Model 3 و Model Y.

كما ارتفعت مبيعات السيارات الهجينة أيضًا، حيث تم بيع أكثر من 250 ألف سيارة. بزيادة قدرها 200 في المئة سنويًا.

