دبي - يزن راشد - تعد شركة أسوس مجموعة من اللوحات الأم الخاصة بها لنظام التشغيل ويندوز 11. وأصدرت الشركة المصنعة للوحة الأم تحديثات BIOS لمجموعة متنوعة من الشرائح، بما في ذلك تلك التي تدعم معالجات Intel Kaby Lake من عام 2017.

ومع اقتراب إطلاق النظام التشغيلي الجديد، يستعد جميع بائعي الأجهزة، بما في ذلك صانعو اللوحات الأم، لذلك ويطلقون برامج ثابتة متوافقة وبرامج أخرى ذات صلة تضيف دعمًا لنظام التشغيل من الجيل التالي.

ويتم دعم كل من شرائح إنتل و AMD. وتقوم تحديثات BIOS الجديدة هذه تلقائيًا بتمكين TPM (وحدة المنصة الموثوقة) عبر أنظمة AMD وإنتل.

وتعد وحدة المنصة الموثوقة TPM أحد المتطلبات الدنيا لنظام التشغيل ويندوز 11، وهو تغيير تسبب في حدوث بعض الارتباك بعد أن أدرك العديد من المستخدمين أنه لم يتم تمكين هذا الخيار في BIOS أجهزة حواسيبهم. أو تم تسميته بشكل مربك باسم PTT أو PSP fTPM في إعدادات BIOS.

ولم يخفف تطبيق التحقق من القدرة على الترقية إلى نظام ويندوز 11 من شركة مايكروسوفت هذا الالتباس في البداية. لذلك من المشجع أن نرى الشركات المصنعة الكبرى مثل أسوس تقوم الآن بتمكين TPM افتراضيًا حتى لا يضطر الأشخاص إلى البحث.

وتخطط الشركة لدعم مجموعة واسعة من اللوحات الأم لنظام التشغيل ويندوز 11. ومع ذلك، لم تحصل جميع نماذج اللوحات الأم على التحديث اللازم حاليًا مع استمرار اختبار الكثير من هذه النماذج والتحقق النهائي من صحتها.

واكتشف موقع Neowin قائمة كاملة باللوحات الأم للشركة التايوانية المتوافقة مع ويندوز 11. لذلك تحتاج إلى التحقق لمعرفة ما إذا كان نظامك يحتوي على تحديث في انتظاره.

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أسوس تستعد لإطلاق ويندوز 11

إذا اشتريت جهاز حاسب مبني مسبقًا ولم تكن متأكدًا من اللوحة الأم الموجودة بداخله، فيجب أن تكون قادرًا على العثور على رقم النموذج المدرج عند الانتقال إلى قائمة ابدأ ومن تم Run ومن ثم msinfo32 أو معلومات النظام في ويندوز 10.

ويمكن أيضًا استخدام أدوات خارجية مثل CPU-Z أو Speccy لمعرفة رقم نموذج اللوحة الأم.

ويشار إلى أن أسوس ليست وحدها في دعم اللوحة الأم لنظام التشغيل ويندوز 11. إذ أصدرت كل من Gigabyte و Asrock و Biostar و MSI قوائم للأنظمة المدعومة التي تعمل مع ويندوز 11.

ولا يزال من غير الواضح متى يكون ويندوز 11 متاح كترقية مجانية لمستخدمي ويندوز 10.

وأعلنت مايكروسوفت رسميًا أنه من المفترض وصوله بالتزمن مع عطلات نهاية العام. ولكن عملاقة البرمجيات تواصل التلميح إلى تاريخ إصدار شهر أكتوبر.

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