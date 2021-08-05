شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يشارك صورًا لرحلة صاروخ Super Heavy إلى منصة الإطلاق.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الملياردير التقني إيلون ماسك على تويتر صورًا لصاروخ Super Heavy من الجيل التالي من سبيس إكس - مكتمل بمحركاته البالغ عددها 29 رابتور - يتم نقله إلى منصة الإطلاق في منشأة Starbase في جنوب تكساس حسبما نقل موقع Digitartlends.

وقال رئيس سبيس إكس في تغريدة "نقل الصاروخ إلى منصة الإطلاق المدارية"، وفي وقت سابق شارك ماسك أيضًا صورة لجميع محركات Raptor الستة على Starship، المركبة الفضائية التي ستجلس فوق Super Heavy عندما تنطلق.

تنتظر SpaceX حاليًا تصريحًا من إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) للمهمة، والتي، عند حدوثها، ستكون أول رحلة لـ Super Heavy وأول رحلة مدارية لـ Starship.

يقف Super Heavy على ارتفاع 70 مترًا، ولكن مع وجود Starship على القمة، سيصل الارتفاع الإجمالي لمركبة الإطلاق إلى 120 مترًا.

عندما يصعد نحو السماء، سيُظهر Super Heavy قدرة الدفع الأعظم التي شوهدت على الإطلاق في صاروخ، والذي ، عند 72 ميجا نيوتون، يزيد قليلاً عن ضعف مركبة Saturn V التي أطلقت البشر إلى القمر منذ 50 عامًا أو نحو ذلك.

وفقًا لخطة رحلة أرسلتها SpaceX إلى إدارة الطيران الفيدرالية قبل عدة أشهر، ستستمر مهمة الاختبار حوالي 90 دقيقة.

وحوالي 170 ثانية من الإطلاق، ستنفصل Starship عن Super Heavy ، حيث ينخفض ​​معزز المرحلة الأولى إلى المياه في خليج المكسيك.

سوف تستمر المركبة الفضائية في اتجاه السماء، لتصل إلى المدار لأول مرة بعد فترة قصيرة، وستنطلق المركبة الفضائية التي تريد SpaceX لاستخدامها في مهمات إلى القمر والمريخ وربما أبعد من ذلك.