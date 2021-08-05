شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بايدن: 50% من السيارات المباعة فى أمريكا ستكون كهربائية أو هجينة فى 2030 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى الرئيس الأمريكى جوبايدن أن تكون 50 في المائة من جميع السيارات الجديدة المباعة في الولايات المتحدة في عام 2030 تعمل بالكهرباء بالكامل أو هجينة تعمل بالكهرباء أو تعمل بالطاقة الهيدروجينية - وهو هدف سيحدده في أمر تنفيذي في وقت لاحق، وفقًا لمسؤولين كبار بالإدارة.

وبحسب ما نقله موقع The verege ستقترح إدارته معايير جديدة للاقتصاد في استهلاك الوقود وانبعاثات من شأنها أن تمحو بشكل أو بآخر تراجع إدارة ترامب عن قواعد عهد الرئيس الأسبق أوباما التي تغطي السيارات المصنوعة حتى عام 2025.

وسيوقع بايدن أيضًا على أمر تنفيذي يكلف وكالة حماية البيئة (EPA) والإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA) بتطوير قواعد صارمة طويلة الأجل لدعم هدفه لعام 2030، تلك التي تشمل المركبات متوسطة وثقيلة الخدمة أيضًا.

كان الاتحاد الأوروبي قد اقترح حظرًا فعليًا على مبيعات سيارات الركاب الجديدة التي تعمل بالغاز بحلول عام 2035 ، على الرغم من أن فرنسا تراجعت عن التخلص التدريجي من السيارات الهجينة، التي لا تزال تستخدم الوقود الأحفوري.

وتريد المملكة المتحدة التوقف عن بيع السيارات الجديدة التي تعمل بمحركات الاحتراق بحلول عام 2030. وتريد الصين أن تكون جميع السيارات الجديدة التي تم بيعها في عام 2035 هجينة على أقل تقدير، ولكنها تهدف إلى أن تكون 50 في المائة من السيارات هجينة تعمل بالكهرباء أو تعمل بالبطارية أو تعمل بالهيدروجين.

تتطلع كاليفورنيا وهي الشركة الرائدة على الإطلاق في اللوائح البيئية على مستوى الولاية، إلى حظر السيارات الجديدة التي تعمل بالغاز بحلول عام 2035.

ومن ناحية السياسة ستبحث القاعدة المقترحة من NHTSA في تأمين متوسط ​​الزيادات السنوية في الاقتصاد في استهلاك الوقود التي تقل قليلاً عن أربعة بالمائة، وفقًا لرويترز، ومتوسط ​​نهائي على مستوى الأسطول يبلغ حوالي 52 ميلًا للجالون الواحد لمركبات طراز 2026.

وفي ظل حكم أوباما كان على صانعي السيارات زيادة متوسط ​​الاقتصاد في استهلاك الوقود لأساطيلهم بنسبة خمسة بالمائة كل عام، بهدف الوصول إلى متوسط ​​أسطول يبلغ 54 ميلًا للجالون في سيارات طراز العام 2026.

وخفضت إدارة ترامب هذا بشكل كبير - خلال أزمة المناخ ووباء فيروس الجهاز التنفسي، ليس أقل إلى زيادات سنوية بنسبة 1.5 في المائة فقط ومتوسط ​​مستهدف 40 ميلاً للجالون الواحد، لقد فعلت ذلك على الرغم من تحديد وكالة حماية البيئة سابقًا أن صانعي السيارات كانوا "مفرطين في الامتثال" لقاعدة حقبة أوباما.

وفي الوقت نفسه ستقترح وكالة حماية البيئة (EPA) قاعدة تتطلب تخفيضات الانبعاثات التي تتناسب مع مكاسب الاقتصاد في استهلاك الوقود المقترحة، حيث يرتبط استهلاك الوقود وانبعاثات العادم ارتباطًا جوهريًا. سيخضع مقترحا القاعدة الآن إلى عملية تعليق عام لمدة أشهر قبل اقتراح القواعد النهائية وقبولها.

وحظيت المقترحات الجديدة لإدارة بايدن بدعم بعض شركات صناعة السيارات الكبرى، والتي ستعلن بشكل منفصل عن أهدافها الخاصة لتزويد أساطيلها بالكهرباء في وقت لاحق اليوم. سيظهر ممثلون من جنرال موتورز وفورد وستيلانتيس (الشركة التي تم إنشاؤها عندما اندمجت شركة فيات كرايسلر مع مجموعة PSA الفرنسية) إلى جانب بايدن حيث يعلن عن الأوامر التنفيذية والقواعد المقترحة، وكذلك قادة نقابة عمال السيارات.