علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: فيسبوك يُبسِّط صفحة الإعدادات علي الهاتف المحمول

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القاهرة - سامية سيد - يعمل فيسبوك على تبسيط صفحة الإعدادات على الهاتف المحمول في إعادة تصميم جديدة، يبدو التنسيق الجديد أقل تشوشًا، ولا تحتوي الإعدادات الفردية على أوصاف، مما يعني أنك سترى المزيد على الصفحة في كل مرة وفقا لما نقله موقع The verege.

 

قام Facebook أيضًا بتغيير تنظيم الإعدادات نفسها، خفضت الشركة عدد فئات الإعدادات وأعادت تسميتها، وفقًا لمنشور مدونة، لذا سترى الآن ست فئات من الإعدادات: الحساب والتفضيلات والجمهور والرؤية والأذونات ومعلوماتك ومعايير المجتمع والقانونية سياسات، يقول Facebook إنه تم أيضًا تغيير مكان بعض الإعدادات بحيث تكون من خلال الإعدادات ذات الصلة.

 

وستتمكّن من رؤية الشكل الجديد على Android و iOS وويب المحمول و Facebook Lite. 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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