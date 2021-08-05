تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن هاتف Honor Play 5T Pro بسعر 231 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Honor رسمياً اليوم عن هاتف Honor Play 5T Pro الذي ينطلق بمعالج Helio G80 ومستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 64 ميجا بيكسل وسعر 231 دولار.

يتميز هاتف Honor Play 5T Pro بشاشة LCD بحجم 6.6 إنش، وجودة عرض FHD بلس، كما تضم الشاشة ثقب للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 16 ميجا بيكسل.

كما يدعم هاتف Play 5T Pro رقاقة معالج Helio G80 وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت.

أيضاً يأتي الهاتف بمستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 64 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير وفلاش LED.

كما يتميز Play 5T Pro بقدرة بطارية 4000 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 22.5W، ويأتي بواجهة Magic UI 4.0 التي ترتكز على نظام تشغيل Android 10، ومن المقرر أن يتوفر Honor Play 5T Pro بألوان الأسود والفضي بسعر 231 دولار.

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