تكنولوجيا: تسريبات مصورة تستعرض تصميم هاتف سامسونج Galaxy A52s 5G

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة سامسونج لإطلاق إصدارها الجديد من الهواتف المتوسطة Galaxy A52s 5G، ولقد رصد الهاتف اليوم في تسريبات مصورة ثلاثية الأبعاد توضح تفاصيل أكثر حول تصميم الهاتف والألوان التي ينطلق بها للأسواق.

كانت التسريبات السابقة قد كشفت عن السعر الذي ينطلق به هاتف Galaxy A52s 5G والذي يتراوح بين 450 إلى 500 يورو، واليوم تقدم تسريبات جديدة مزيد من التفاصيل حول هذا الإصدار.

ينطلق هاتف Galaxy A52s 5G بعدد 4 من الإختيارات في الألوان تشمل اللون الأسود، والأبيض، والأخضر الفاتح إلى جانب اللون البنفسجي.

ولقد أكدت تسريبات benchmark على أن هذا الإصدار ينطلق برقاقة معالج Snapdragon 778G والتي تأتي بترقية في الآداء عن رقاقة Snapdragon 750G التي قدمت في الإصدار الرئيسي A52 5G.

أيضاً من المقرر أن ينطلق هاتف Galaxy A52s 5G بنموذج واحد فقط يضم سعة تخزين 128 جيجا بايت، ومن المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن الهاتف خلال الفترة القادمة.

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