تكنولوجيا: فيديو فتح الصندوق لسماعة سامسونج اللاسلكية Galaxy Buds2

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كُشِف اليوم عن مقطع فيديو لفتح صندوق سماعة سامسونج اللاسلكية المرتقبة Galaxy Buds2 قبل الإعلان الرسمي المرتقب.

ينطلق حدث سامسونج Galaxy Unpacked خلال أيام للكشف عن مجموعة من منتجات الشركة الجديدة، والتي تشمل سماعة Galaxy Buds2 اللاسلكية.

ولقد نشر مقطع فيديو لفتح صندوق سماعة Galaxy Buds2 عبر قناة “The Mobile Central” على منصة اليوتيوب، كما كشف مقطع الفيديو عن ضبط إعدادات ومميزات السماعة عبر تطبيق “Galaxy Wearable”.

وتقدم سامسونج في محتوى الصندوق وحدة سماعة Galaxy Buds2، مع حافظة السماعة، وكابل USB-A إلى USB C للشحن، كما تقدم سامسونج رؤوس إضافية للسماعة.

وتتميز الحافظة بتصميم مربع صغير الحجم يحاكي حافظات Buds Live أو Buds Pro، بينما تأتي السماعة بتصميم أقرب إلى Buds Pro، كما تتميز حافظة الشحن باللون الأبيض من الجهة الخارجية، بينما يتغير اللون الداخلي للحافظة وفقاً للون المميز لسماعة Galaxy Buds2 حيث يظهر مقطع الفيديو الحافظة باللون الأخضر.

ومن المقرر أن تدعم إعدادات السماعة عبر تطبيق “Galaxy Wearable” المستخدم في تمكين نمط الإقتران، أيضاً لن يتم تحديث التطبيق بشكل كامل للإصدار الجديد من سماعات سامسونج.

يذكر أن حدث سامسونج ينطلق في 11 من أغسطس الجاري، حيث تقدم الشركة كلاً من هواتف Galaxy Z Fold3 و Galaxy ZFlip3، وساعات Galaxy Watch4 و Watch4 Classic إلى جانب السماعة اللاسلكية الجديدة Galaxy Buds2.

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