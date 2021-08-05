تكنولوجيا: تطبيق TikTok يجلب ميزة القصص للمستخدمين قريباً

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأ تطبيق TikTok في إختبار ميزة القصص في التطبيق إستعداداً لإضافة الميزة قريباً للمستخدمين.

قامت شركة تويتر خلال الفترة الماضية بإلغاء ميزة “Fleets” وهي ميزة القصص في التطبيق، بينما يبدأ تطبيق TikTok في إختبار الميزة لإطلاقها بشكل رسمي قريباً.

ولقد رصدت الميزة في البداية عبر Matt Navarra، حيث يتم إختبار الميزة في تطبيق TikTok مع عدد من المستخدمين في سوق الولايات المتحدة.

ويؤكد مطوري تطبيق TikTok على أن إضافة ميزة القصص تهدف لإثراء تجربة المستخدم، ودعم المستخدمين في الإبداع بشكل أفضل.

أيضاً أكد مطوري تطبيق TikTok على أن ميزة “TikTok Stories” لن تستبدل بها الشركة المميزات الحالية مثل Duets و Live و Stitch.

ومن المقرر أن تتوفر القصص الجديدة لفترة 24 ساعة قبل أن يتم إزالتها من التطبيق، كما توضح الميزة للمستخدم المتابعيين للقصص، وقراءة التعليقات، أيضاً سيتاح للمستخدم تنشيط الميزة عن طريق التمرير السريع من جهة اليسار.

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