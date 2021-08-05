شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: مصلحة الضرائب الأمريكية صادرت ما قيمته 1.2 مليار دولار من العملات المشفرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال فريق من وكلاء مصلحة الضرائب الأميركية IRS: إنه تم مصادرة ما قيمته 1.2 مليار دولار من العملات المشفرة في هذه السنة المالية، وفقا لما نقلته CNBC.

وأوضحت "في السنة المالية 2019، كان لدينا حوالي 700 ألف دولار من مصادرة العملات المشفرة في عام 2020، كان يصل إلى 137 مليون دولار وحتى الآن في عام 2021، وصلنا إلى 1.2 مليار دولار.

يُذكر أن السنة المالية تمتد حتى 30 سبتمبر.

ومع تصاعد الجريمة الإلكترونية- وتزايد عدد الرموز الرقمية جنبًا إلى جنب- من المتوقع أن تتضخم خزائن التشفير الحكومية بشكل أكبر.

يُذكر أن الولايات المتحدة ليس لديها خطط للتراجع عن صخبها الجانبي كوسيط تشفير، حيث تنمو عملية مصادرة وبيع العملات المشفرة بسرعة كبيرة لدرجة أن الحكومة استعانت للتو بمساعدة القطاع الخاص لإدارة تخزين ومبيعات كنزها من الرموز المميزة.