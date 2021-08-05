الكلاب تدخل معركة كورونا في فرنسا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 5 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ 24 ثانية

بدأت فرنسا باستخدام الكلاب للكشف المسحات الإيجابية لفيروس كورونا من خلال حاسة الشم، وذلك بعد نجاحها في عدد من الدول.

بدأ الكلب “بوكا” البالغ من العمر عامين يوم الجمعة “وظيفته” رسميا في رصد الإصابات بفيروس كورونا، في دار للمسنين بمنطقة ألزاس شرق فرنسا عن طريق الشم.

وقد سبق لـ”بوكا” التعامل مع فحوص تشخيص كوفيد-19، حيث قال بستاني (85 عاما) يدعى كريستوف فريتش أصيب بفيروس كورونا ويقيم في دار “لا روزوليير” في كونهايم: “لا مجال للمقارنة.. يكفي ضغط قطعة صغيرة من القماش تحت الإبط ثم إزالتها بعد خمس دقائق.. أما فحص “بي سي آر” فهو أكثر تعقيدا بكثير”.

وصرح كريستوف فريتش بأن عيّنات العرق توضع بواسطة قفازات يدوية في أكياس معقمة توضع بدورها في علب كي لا تمتص أي روائح أخرى من الجسد ويقوم الكلب باشتمامها واحدة تلو الأخرى ويجلس عند رصده حالة إيجابية، ثم يُجرى فحص تفاعل البوليميراز التسلسلي “بي سي آر” لتأكيد النتيجة.

وما يرصده هذا الكلب المدرب في الواقع هو بروتين “سبايك” الذي يدخل من خلاله الفيروس إلى الخلايا لينتشر فيها، حسب آلان لوغران المدير العام لجمعية “هاندي شيان” المتخصصة في تدريب الكلاب لمساعدة ذوي الإعاقة وينتمي إليها “بوكا”.

وخلال تجارب أجريت الأسبوع الماضي في دار المسنين على عينات من مستشفى ستراسبورغ، تعرف بوكا وهو من نوع غولدن ريتريفر، على 100% من الحالات الإيجابية والسلبية على ما يخبر الطبيب بيار كوزير الذي يعمل في “لا روزوليير”، مشيرا إلى أنهأمر مذهل بالفعل.

ويأتي “بوكا” القادر على تمييز المتحورات المعروفة جميعها بـ100% من النتائج الصحيحة للمرضى الذي يعانون من عوارض و95% للذين لا تظهر أي عوارض عليهم، وهي فئة من الضروري جدا الكشف عن إصابتها، كما يمكنه أن يشخص الإصابة عند هؤلاء قبل 48 ساعة تقريبا من فحوص “بي سي آر”.

وليست فكرة الاستعانة بالكلاب للكشف عن الأمراض جديدة، فقد طبقت في حالات السرطان والصرع وغيرهما، لكن ما يميز “بوكا” هو أنه الكلب الوحيد راهنا الذي يكشف عن الإصابة بكوفيد-19 في مأوى للمسنين في فرنسا على ما يقول المدرب آلان لوغران.