شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تسجل مكالمات فيديو Zoom ومشاركتها مع المشاركين الآخرين؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غيّر الوباء المشهد الخاص بكيفية عملنا وتفاعلنا مع بعضنا البعض، حيث لوحظ التأثير الأكبر فى ثقافة المكتب حيث أصبحت كل محادثة أو لقاء افتراضية، وحتى الكليات والمدارس بدأت فى إجراء دروس عبر الإنترنت.

وقد بدأ الأشخاص فى استخدام منصات مكالمات الفيديو مثل Meet وZoom وTeams لعقد الاجتماعات ومشاركة العمل والمزيد، ولا تسهل هذه الأنظمة الأساسية على الأشخاص التواصل مع زملائهم براحة فى منازلهم فحسب، بل إنها تمنح المستخدمين أيضًا خيار تسجيل اجتماع، ويتيح ذلك للمستخدمين الاطلاع عليه حتى بعد انتهاء الاجتماع.

ويعد Zoom حاليًا من بين أكثر منصات مكالمات الفيديو استخدامًا، كما أنه يأتى مع القدرة على تسجيل مكالمات الفيديو، وفيما يلي الخطوات التى يجب عليك اتباعها:

خطوات تسجيل مكالمات فيديو Zoom

1. قم بتنزيل وتثبيت أحدث إصدار من برنامج Zoom للاجتماع لسطح المكتب وقم بتسجيل الدخول.

2. الآن استضف اجتماعًا جديدًا أو انضم إلى اجتماع موجود.

3. بمجرد الانضمام، ستجد زر التسجيل فى الزاوية اليسرى العليا من شاشة مكالمة الفيديو، انقر فوقه لبدء التسجيل.

4. بمجرد انتهاء الاجتماع، سيقوم Zoom تلقائيًا بحفظ الملف وفتح المجلد الذي تم حفظه فيه.

فى حالة رغبتك فى إيقاف التسجيل أثناء مكالمة فيديو جارية، انقر فوق زر إيقاف مؤقت / إيقاف التسجيل أسفل الشاشة.

لاحظ أيضًا أنه يمكنك مشاركة الملفات المسجلة بأي وسيلة تريدها، ويمكن مشاركتها عبر منصة مراسلة فورية أو عن طريق التحميل إلى سحابة أو ببساطة عن طريق نقلها على محرك أقراص فعلي.