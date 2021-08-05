شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تمنع الآخرين من سرقة شبكة الواى فاى الخاصة بك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد شبكة الواى فاى المشفرة والمحمية بكلمة مرور أمرًا ضروريًا، مع وجود عدد أكبر من الأشخاص الذين يعتمدون على شبكة الواى فاى أكثر من أي وقت مضى، وقد يسرقون أي شبكة يستطيعون الوصول لها، فلا تعتقد أن المحيطين بك لن يستخدموا شبكة الواى فاى الخاصة لمجرد أن لديهم شبكتهم الخاصة، فهم سيفعلون ذلك إذا كانت مفتوحة أمامهم.

ووفقا لما ذكره موقع "netspotapp"، يجب عليك تشفير شبكة الواى فاى وحمايتها بكلمة مرور قوية لا يمكن تخمينها بسهولة، وكلمة المرور القوية هذه يجب أن تكون:

• تضم مجموعة من الأحرف الكبيرة والصغيرة والرموز والأرقام.

• لا تستخدم كلمات مرور شائعة، مثل 123456.

• تأكد من أن كلمة المرور تتكون من 8 أحرف على الأقل، لأنه يمكن بسهولة تخمين كلمات المرور القصيرة.

• لا تقم بتضمين أي معلومات شخصية في كلمة المرور، مثل اسمك أو اسم حيوانك الأليف أو رقم هاتفك.

• استخدم كلمة مرور فريدة ولا تكتبها على قطعة من الورق، وإذا كنت لا تتذكرها، فاستخدم مدير كلمات المرور.

• إذا كان لديك الكثير من الضيوف الذين يستخدمون شبكتك، فأنشئ شبكة ضيف منفصلة وقم إما بتقييد نطاقها بشكل كبير أو حمايتها بكلمة مرور مختلفة مع تغيير كلمة المرور بشكل منتظم.