شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية المحافظة على جهاز الراوتر محدث باستمرار بخطوات بسيطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تريد انترنت واى فاى سريع ومحصن ضد هجمات البرامج الضارة واسعة النطاق التي تكلف الشركات والأفراد المليارات على حد سواء كل عام، فيجب عليك تحديث جهاز التوجيه "الراوتر"، لأنه بمجرد إصابة أحد البرامج الضارة بجهاز التوجيه، يمكنه سرقة النطاق الترددي ونشر نفسه عبر الشبكة إلى أجهزة أخرى.

ووفقا لما ذكره موقع "business insider"، هذا التحديث ليس فقط بسبب البرامج الضارة الخطيرة، ولكن أيضا لأن أجهزة التوجيه ذات البرامج الثابتة القديمة تعمل بشكل أسوأ من أجهزة التوجيه التي يتم تحديثها بشكل صحيح.

ويمكنك اتباع هذه الخطوات للتحقق مما إذا كان جهاز التوجيه الخاص بك يعمل بأحدث البرامج الثابتة المتوفرة:

1. قم بتشغيل متصفح الويب على جهاز الكمبيوتر أو الجهاز المحمول الخاص بك والاتصال بشبكة جهاز التوجيه الخاص بك.

2. أدخل عنوان IP الخاص بالموجه في متصفح الويب.

- إذا كنت لا تعرف عنوان IP، فتحقق مما إذا كان هناك ملصق معلومات في مكان ما على جهاز التوجيه.

3. تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالمسؤول.

- إذا كنت لا تعرف كلمة مرور المسئول الصحيحة، فراجع ملصق المعلومات الموجود في الجزء السفلي أو الخلفي من جهاز التوجيه.

4. حدد خيارًا يسمى تحديث البرنامج الثابت أو تحديث الموجه.

- نظرًا لوجود العديد من أجهزة التوجيه المختلفة، فقد تحتاج إلى القيام ببعض أعمال الفحص والتحري للعثور على الخيار الصحيح.

5. انتظر حتى يعثر جهاز التوجيه الخاص بك على أحدث البرامج الثابتة ويقوم بتثبيتها.

- لا تقاطع التحديث أبدًا، وإذا استغرق الأمر وقتًا طويلاً ويبدو أن جهاز التوجيه الخاص بك لا يستجيب، فامنحه بضع دقائق أخرى قبل فصل جهاز التوجيه عن الطاقة وتشغيله مرة أخرى.