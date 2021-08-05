شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 8 أشياء يمكنك اتباعها للحصول على شبكة واى فاى أسرع ولا تنقطع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعانى الكثير من شبكة واى فاى غير قوية، وتتعرض لعدة انقطاعات، ولكنهم لا يعلمون أفضل طريقة للتعامل مع سرعة الانترنت بالمنزل، وكيف يمكنهم تحسين الأمر، هنا نقدم لك 8 خطوات مهمة يجب اتباعها للحصول على شبكة قوية وفقا لما ذكره موقع " Netspotapp".

1. حدد مكانًا جيدًا لجهاز التوجيه الخاص بك: يجب تجنب وضع جهاز التوجيه الخاص بك بالقرب من الأجسام المعدنية والأجهزة التي تنبعث منها موجات كهرومغناطيسية، لأن المعدن هو أكبر معطل لإشارة الواى فاى، ويمكن أن يؤدي وجوده بالقرب من جهاز توجيه واى فاى إلى إنشاء منطقة كبيرة بدون إشارة.

2. حافظ على جهاز التوجيه الخاص بك محدثًا: هذا الأمر مهم ليس فقط بسببوجود برامج ضارة خطيرة، ولكن أيضا لأن أجهزة التوجيه ذات البرامج الثابتة القديمة تعمل بشكل أسوأ من أجهزة التوجيه التي يتم تحديثها بشكل صحيح.

3. قم بالتبديل إلى قناة واى فاى مختلفة: هناك العديد من قنوات واى فاى التي يمكن لجهاز التوجيه البث عليها، وعلى الرغم من أن معظم البلدان لديها ست قنوات غير متداخلة، فإن العديد من المستخدمين يتركون جهاز التوجيه الخاص بهم مضبوطًا على القناة الافتراضية، والتي تكون عادةً إما القناة 1 أو القناة 6.

4. استخدم أحدث تقنيات واى فاى.

5. قم بالتبديل إلى 5 جيجا هرتز.

6. لا تنس إعادة التشغيل.

7. قياس أداء شبكة الإنترنت السلكية: فقد حان الوقت لتحويل تركيزك من شبكة WiFi وقياس أداء الإنترنت السلكي، من خلال توصيل وصلة انترنت بالراوتر وجهاز الكمبيوتر.

8.قم بإعداد نظام شبكة واى فاى.