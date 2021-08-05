البلاد تتعرض لموجة شديدة الحرارة .. موعد انتهاء الموجة الحارة

الشارقة - اميمة ياسر - قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد عبر فضائية «TeN»، مساء الأربعاء، إن درجات الحرارة تعود إلى معدلاتها الطبيعية مرة أخرى، خلال النصف الثاني من شهر أغسطس الجاري.

وأضاف شاهين، أن البلاد تتعرض لموجة شديدة الحرارة ومرتفعة نسب الرطوبة الآن؛ بسبب امتداد منخفض الهند الموسمي المؤثر على الجزيرة العربية.

وذكر أن درجات الحرارة أعلى من المعدلات بنسب تتراوح ما بين 4 إلى 7 درجات مئوية، منوهًا إلى أن هدوء سرعات الرياح يزيد من الإحساس بنسب الرطوبة وارتفاع درجة الحرارة.

وأشار مدير التحاليل والتنبؤات بالأرصاد، إلى أن الفصل المداري والسحب الممطرة بغزارة على إثيوبيا والسودان يؤدي إلى تعرض حلايب وشلاتين إلى سحب رعدية وفرص أمطار من خفيفة إلى متوسطة، مستمرة حتى السبت المقبل.

ولفت إلى استمرار الموجة شديدة الحرارة حتى نهاية الأسبوع الجاري، متوقعًا أن تشهد البلاد انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة بمعدل درجة أو اثنين، بداية الأسبوع المقبل.