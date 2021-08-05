شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تساعد المستخدمين للحصول على الحجم المناسب لجهاز iPad mini والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقوم شركة آبل باستطلاع آراء مستخدمى iPad mini حول حجم الشاشة الذى يفضلونه، وفقًا لتقرير صادر عن ITHome، ويبدو أن عملاق التكنولوجيا يريد أن يكون لديه فكرة جيدة عن حجم الشاشة الذى يفضله معظم المستخدمين ويخطط لتنفيذ تغييرات التصميم الضرورية وفقًا للمدخلات المستلمة.

وفى الاستطلاع الجديد، الذى يركز على iPad mini 4، طرحت أبل أسئلة على المستخدمين حول حجم شاشة iPad mini، وسألهم عملاق التكنولوجيا عما إذا كانت الشاشة "صغيرة جدًا" أو "صغيرة جدًا جدًا" أو "الحجم المناسب تمامًا" أو "كبيرة جدًا بعض الشيء" أو "كبيرة جدًا".

ويعتبر iPad الوحيد الذى لم يشهد تغييرًا كبيرًا فى التصميم منذ إطلاقه لأول مرة، ويمكن تجديد iPad mini بشاشة أكبر مقاس 8.4 بوصة من الحافة إلى الحافة وتصميم مثل iPad Air، وفقًا للتقارير.

وتم تقديم ادعاءات مماثلة لإعادة تصميم iPad mini مؤخرًا بواسطة Tipster Jon Prosser، حيث سيتم منح iPad mini تصميمًا مجددًا لإدراجه فى فلسفة التصميم الحالية لأجهزة iPad الأخرى، وقام Jon Prosser بجمع البيانات من العديد من التسريبات والمصادر لإنشاء عرض لأصغر جهاز iPad من أبل لإنشاء مظهر جديد لجهاز iPad mini 6.

ويتماشى إلى حد كبير مع شكل أجهزة iPad الأخرى فى عائلة أبل، وتُظهر العارضات أن الجهاز اللوحى به حواف رفيعة وحواف مسطحة، وتمت إزالة Touch ID من زر الصفحة الرئيسية (الذى تمت إزالته أيضًا) ووضعه بالزر العلوي.

وستكشف أبل النقاب عن أجهزة أيفون الجديدة والمنتجات الجديدة الأخرى فى سبتمبر من هذا العام، وإذا كان من المقرر أن يتم الكشف عن iPad mini هذا الخريف فقط، فلا بد أن إصلاح تصميم الجهاز قد تم بالفعل، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فسيكون هناك انتظار طويل مرة أخرى لأولئك الذين يرغبون فى رؤية شيء جديد مع iPad mini بصرف النظر عن تحسينات البرامج.