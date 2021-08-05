شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين جهازى Nintendo Switch وNintendo Switch Lite والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت نينتندو مؤخرا عن الجيل الجديد من جهاز الألعاب التابع لها، حيث تتربع نينتندو على عرش أجهزة الألعاب المحمولة، وذلك منذ أطلقت الجيل الأول من Switch فى عام 2017، وفيما يلي نعرض مقارنة توضح أبرز الاختلافات بين جهازي Nintendo Switch و Nintendo Switch Lite كما يلي:

وضع اللعب Nintendo Switch: يمكن توصيله بالتلفزيون / وضع التابلت/ الجهاز نفسه.

Nintendo Switch Lite : الجهاز نفسه فقط.

توافق الألعاب Nintendo Switch: جميع العاب Nintendo Switch.

Nintendo Switch Lite : جميع العاب Nintendo Switch فقط التى تدعم وضع اليد.

أزرع Joy-Con Nintendo Switch: يأتي مع مجموعة من أجهزة التحكم Joy-Con، حيث تشمل وحدات تحكم Joy-Con HD Rumble و IR Motion Camera.

Nintendo Switch Lite : لا يتم تضمين وحدات تحكم Joy-Con ، ولا يتضمن النظام HD Rumble أو IR Motion Camera.

جهاز Nintendo Switch Dock Nintendo Switch: يشتمل على قاعدة توصيل Nintendo Switch وكابل HDMI، ويسمح إرساء النظام بإخراج الفيديو إلى التلفزيون. يحتوي Dock أيضًا على منفذ LAN سلكي مدمج.

Nintendo Switch Lite : غير متوافق مع قاعدة توصيل Nintendo Switch. لا يدعم الإخراج إلى التلفزيون، لذلك ، لا يأتي مع قاعدة توصيل أو كابل HDMI أو مسند.



الأبعاد الأبعاد Nintendo Switch: يأتى بأبعاد 4 بوصات ارتفاع و 9.5 بوصات عرض وعمق 0.55 بوصة (مع Joy-Con مرفقة)

Nintendo Switch Lite : يأتى بأبعاد 3.6 بوصة ارتفاع ، 8.2و بوصة عرض، و 0.55 بوصة عمق.

الشاشة Nintendo Switch: شاشة لمسية 7.0” OLED .

Nintendo Switch Lite : شاشة لمسية 5.5" LCD .