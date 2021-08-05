تكنولوجيا: أفضل عروض أمازون السعودية في مهرجان الإكسسوارات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعرف على أفضل العروض والخصومات المقدمة من موقع أمازون السعودية اليوم في مهرجان الإكسسوارات.

انطلق مهرجان الإكسسوارات في متجر أمازون السعودية مع مجموعة من العروض والخصومات المميزة للمستخدمين.

وتتوفر العروض الجديدة لمشتركي خدمة amazon prime بمميزات إضافية في ميزة الشحن المجاني السريع، ومحتوى حصري من الأفلام والعروض التلفزيونية، وأيضاً ميزة الألعاب المجانية مع محتوى حصري في الألعاب لمشتركي الخدمة.

أيضاً تتوفر خدمة برايم للتجربة المجانية على مدار 30 يوم، حيث يتاح للمشتركين التعرف على أحدث العروض، والتمتع بمميزات الخدمة خلال الشهر المجاني، كما يمكن للمستخدم إلغاء الإشتراك في الخدمة في أي وقت أو التجديد بعد إنتهاء الشهر المجاني بقيمة إشتراك شهري 16 ريال.

سماعة سوني WF-1000XM4 اللاسلكية

السعر: 1299 ريال سعودي

المواصفات:

إلغاء الضوضاء الرائدة في الصناعة – الآن أفضل – تم تصميم كل شيء في سماعات الرأس WF-1000XM4 من الألف إلى الياء. مثل معالجنا المتكامل الجديد V1، الذي طورته شركة سوني خصيصًا، والذي يلغي ضوضاء أكثر من أي وقت مضى.

ميكروفونات ذات مستشعر ضوضاء مزدوج عالي الأداء – ميكروفونان مستشعران للضوضاء لكل أذن على سطح السماعة يلتقطان المزيد من الأصوات المحيطة بك، سواء كان ذلك ضوضاء أثناء الطيران أو حركة المرور في المدينة أو الثرثرة المكتبية.

تقليل ضوضاء الرياح – حتى في الأيام العاصف ستبقى مغمورة تمامًا. يكتشف وضع الحد من ضوضاء الرياح التلقائي عندما يكون عاصفًا ويقمعها تلقائيًا.

جودة صوت استثنائية – يدعم WF-1000XM4 الآن الصوت اللاسلكي عالي الدقة. بفضل برامج التشغيل المصممة خصيصًا مقاس 6 مم، فإنها تعيد إنتاج صوت ديناميكي على الرغم من صغر حجمها، كما أن الحجاب الحاجز عالي التوافق يستنسخ مدى باس غني.

استمع طوال اليوم، اشحن في دقائق – يمكنك الاستمتاع بيوم عمل كامل من الشحن تدوم 8 ساعات وتخزين 16 ساعة أخرى في العلبة.

يمكنك الحصول على سماعة سوني WF-1000XM4 من هنا

سماعة ساوند كور ليبرتي اير 2 برو بي2بي من Anker

السعر: 359 ريال سعودي

المواصفات:

صوت نقي من خلال ميزة إلغاء الضجيج النشطة المستهدفة: اختر السيناريو الذي تريد عبر تطبيق ساوندكير واستمع للصوت النقي بعد أن تتلاشى الأصوات المحيطة ولا يبقى شيء سواه

وحدة إنتاج صوت بتقنية بيورنوت: تمتع بصوت جهوري معزز بنسبة 45% ومعدل نقل بيانات ذو تردد أوسع بنسبة 30% مقارنةً بوحدات إنتاج الصوت العادية. تُغطى وحدة إنتاج الصوت بعشر طبقات نانوية مُقسّات توفر صلابة فائقة لتأمين دقة ووضوح مذهلين.

موازن صوت قابل للتخصيص بتقنية هير اي دي: لضمان تجربة استماع مثالية، تقوم تقنية هير اي دي بتحليل ملف تعريف السمع الفريد الخاص بك بذكاء وإنشاء إعداد صوت مخصص لأذنيك فقط. أو تمتع بالتحكم الكامل في الصوت باستخدام موازن الصوت القابل للتعديل أو 22 ملفًا صوتيًا مضبوطًا مسبقًا.

ما يصل إلى 26 ساعة من وقت التشغيل: احصل على 7 ساعات من تشغيل سماعات الأذن من شحنة واحدة مع ما يصل إلى إعادة الشحن 3 مرات من حافظة الشحن.

مكالمات واضحة: تضمن 6 ميكروفونات تعمل على إلغاء الضوضاء مع تقليل الضوضاء تضمن عزل صوتك ونقله بدقة عالية للطرف الآخر للحصول على مكالمات عالية الوضوح كأنك تحادث الطرف الىخر وجهًا لوجه.

يمكنك الحصول على السماعة اللاسلكية من هنا

فارة لاسلكية من Logitech MX Master 3



السعر: 399 ريال سعودي

المواصفات:

التمرير السريع MAGSPEED: تمتع بالسرعة والدقة والهدوء المذهلين للتمرير المغناطيسي باستخدام عجلة MAGSPEED المعاد ابتكارها والتي تنتقل بين أوضاع البطيئة والأوضاع فائقة السرعة

مصمم يدويًا للراحة: مصنوع بشكل مثالي بتصميم مريح لشكل راحة يدك ، حتى تتمكن من العمل لساعات طويلة مع وضع مريح وطبيعي لليد والمعصم

خيارات عديدة للتخصيص: قابلة للتخصيص لكل تطبيق تقريبًا تستخدمه مع ملفات تعريف محددة مسبقًا خاصة بالتطبيق (3). قم بتغيير عناصر التحكم بالإبهام لتحسين إجراء سير عملك

يعمل على أي سطح: استهدف البكسل الصحيح في كل مرة باستخدام مستشعر DARKFLIELD الممتاز 4000 نقطة في البوصة. تتبع بدقة متناهية – حتى على الزجاج [4)

قابلة لإعادة الشحن عن طريق USB-C: يظل MX MASTER 3 قيد التشغيل لمدة تصل إلى 70 يومًا بشحن كامل (6) – ويحصل على ثلاث ساعات من الاستخدام عند الشحن السريع لمدة دقيقة واحدة باستخدام كابل الشحن المرفق

أجهزة متعددة وأنظمة تشغيل متعددة: قم بتوصيل بالطريقة التي تريدها بما يصل إلى 3 أجهزة (كمبيوتر مكتبي أو ماك أو كمبيوتر محمول) عبر البلوتوث أو مستقبل USB المضمن في أنظمة التشغيل WINDOWS أو MAC أو LINUX.

ويمكنك الحصول على الفارة من هنا

فارة Logitech MX Anywhere 3

السعر: 353.95 ريال سعودي

المواصفات:

التمرير السريع MAGSPEED: تمتع بالسرعة والدقة والهدوء المذهلين للتمرير السريع باستخدام عجلة MAGSPEED المعاد ابتكارها والتي تنتقل بين اللأوضاع البطيئة والأوضاع فائقة السرعة

راحة محمولة: MX ANYWHERE 3 يسافر معك – بغض النظر عن مكان عملك. تم عمل هذا التصميم المريح المتوسط المستوى ليدك ، مع مقابض جانبية من السيليكون الناعم للراحة في أي مكان

تتبع في أي مكان: تتبع فعليًا على أي سطح ، حتى الزجاج ، بفضل مستشعر 4000 نقطة في البوصة. اعمل بسلاسة أثناء التنقل سواء كنت في مقهى للألعاب أو في مكتبك في المنزل أو جالسًا على الأريكة

شحن USB-C: قم باستخدام الماوس لمدة 3 ساعات بمجرد الشحن لمدة دقيقة واحدة باستخدام الشحن السريع . يتم تضمين كابل شحن USB-C. يظل MX ANYWHERE 3 مدعومًا لمدة تصل إلى 70 بشحن كامل

اتصالات الأجهزة المتعددة: استخدم البلوتوث أو مستقبل USB الموحد المضمن لتوصيل ما يصل إلى ثلاثة أجهزة في وقت واحد. قم بالتبديل بين الكمبيوتر الشخصي واللاب توب والكمبيوتر و iPAD بنقرة زر واحدة

قابل للتخصيص بالكامل: اعمل بشكل أسرع باستخدام الأزرار المخصصة وملفات تعريف التطبيقات المحددة مسبقًا. اعمل بشكل أسرع في ADOBE PHOTOSHOP و ADOBE PREMIERE PRO و FINAL CUT PRO و SAFARI و EDGE و MICROSOFT OFFICE والمزيد

تصميم متميز: MX ANYWHERE 3 يبدو انه في أفضل من أي وقت مضى مع عجلة التمرير الفولاذية والمقابض الجانبية المصنوعة من السيليكون وثلاثة ألوان حديثة

التحكم عبر الكمبيوتر: تحكم في العديد من الأجهزة بلمسة واحدة باستخدام ماوس يدعم التدفق. انقل المؤشر من حافة الشاشة إلى أخرى للتبديل بين أنظمة التشغيل WINDOWS و LINUX و MAC OS

ويمكنك الحصول على الفارة من هنا

ميكروفون elgato ويف 3

السعر: 789 ريال سعودي

المواصفات:

ميكروفون مكثف للصوت بشكل كبسولة مع نمط التقاط صوت قطبي قلبي ضيق يلتقط الكلام بدقة

استخدم تطبيق ويف لينك للتحكم بمايكروفون ويف: 3 وسبع مداخل صوت أخرى، كما يمكنك إنشاء مساري خلط صوت منفصلين

التحويل بين وضع انالوج والوضع الرقمي بسرعة 24 بت/96 كيلوهرتز يعطي الكثير من التفاصيل.

تجعل تقنية كليب جارد المسجلة الملكية التشويه مستحيلًا تقريبًا

الدارات الكهربائية الكبيرة تضمن انتقال إشارة الصوت بسلاسة.

ويمكنك الحصول على الميكروفون من هنا

سعة تخزين اكستريم بورتابل من سانديسك سعة 1 تيرابايت

السعر: 685 ريال سعودي

المواصفات:

السعة 1 تيرابايت

النمط الجيل الجديد حتى سرعة 1050 ميجابت / الثانية

النمط SSD

يمكنك الحصول على الذاكرة من هنا

السعر: 164.47 ريال سعودي

المواصفات:

لا تأتي ذاكرة فلاش سانديسك اي اكسباند لوكس بموصل واحد، بل بموصلين، حتى يتسنى لك نقل الملفات بين أجهزة ايفون وايباد برو وماك والأجهزة المُزودة بمنفذ يو اس بي سي نوع سي ومن بينها الهواتف التي تعمل بنظام التشغيل اندرويد.

وداعاً لإرسال الصور عبر البريد الإلكتروني بين الأجهزة. بمجرد أن تكون الملفات على محرك الأقراص الخاص بك، يمكنك استخدام وصلة يو اس بي 3.0 عالية السرعة لنقلها إلى جهاز كمبيوتر يو اس بي نوع سي.

لا مزيد من فقدان تلك الذكريات الخاصة. يتم نسخ الصور والفيديو تلقائياً على جهاز ايفون 2 الخاص بك في كل مرة تقوم فيها بتوصيل محرك الأقراص. 3 الأمر بهذه البساطة.

هل تريد الحفاظ على ملفاتك بسرية عند مشاركة محرك الأقراص؟ استخدم تطبيق اي اكسباند درايف لحماية2 ملفاتك وصورك باستخدام كلمة مرور عبر أجهزة اي او اس وأجهزة الكمبيوتر الشخصية.4

تصميم دوار أنيق يحمي الموصلات عند وضع الذاكرة في الحقيبة أو الجيب، كما أن فتحة حلقة المفاتيح تجعل من السهل أخذها معك أثناء التنقل. يمكنك الحصول على الذاكرة الفلاشية من هنا

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