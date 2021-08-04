«البحر المتوسط يحترق» .. موجة عنيفة في اليونان والتأثير وصل إلى مصر .. لم يحدث مثلها منذ ١٩٨٠

الشارقة - اميمة ياسر -

نشرت صفحة الهيئة العامة للأرصاد الجوية توضح تفاصيل الموجة الحارة التي تمر بها البلاد حيث قالت في منشورها "

البحر المتوسط يحترق جملة أطلقتها الجرائد والصحف العالمية بسبب موجة شديدة الحرارة طويلة المدي لم تشهد أوروبا مثلها منذ ١٩٨٠ .

وأوضحت : بدأت منذ أواخر الشهر الماضي حيث وصلت درجة الحرارة علي اليونان الي ٥٠ درجة وقبرص الي ٤٧ درجة ، واندلعت الحرائق في جنوب تركيا حتي رصدت الأدخنة من خلال صور الأقمار الصناعية.

وتابعت : وأثرت هذه الموجة أيضًا علي جمهورية مصر العربية حيث وصلت درجة الحرارة اليوم علي القاهرة الي ٤٣ درجة تبعا لتسجيلات محطات الرصد ولكن بسبب مرور الكتلة الحارة علي البحر المتوسط تنخفض الحرارة قليلا وتتحمل بكميات كبيرة من الرطوبة مما تزيد الاحساس بدرجة الحرارة.

واختتمت : تستمر هذه الأجواء خلال الايام القادمة ولكن مع بدايه الأسبوع تنخفض الحرارة قليلا ثم تعاود ارتفاعتها مرة اخري ؛ ولم يتضح في الخرائط حتي الآن اي انخفاض ملموس في درجات الحرارة.