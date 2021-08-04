شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: فيسبوك يسعى لتعدين البيانات المشفرة بشكل آمن لاستهداف الإعلانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحاول شركة فيسبوك إجراء تطابق التشفير والإعلانات، حيث يقوم عملاق التكنولوجيا ببناء فريق من باحثي الذكاء الاصطناعي لاستكشاف إمكانيات تحليل البيانات دون كسر التشفير حسبما نقل موقع TheNextWeb عن The Information.

وسيسمح هذا لفيسبوك بإدراج إعلانات مستهدفة على واتساب، ووفقا للتقرير فإن التشفير من طرف إلى طرف هو أحد أكثر ميزات التطبيق التي يتم تسويقها، وهذا هو أساس معركة فيسبوك ضد إمكانية التتبع في جميع أنحاء العالم.

لكن الشركة تريد أيضًا جني الأموال من واتساب، لقد أجرت تغييرًا مثيرًا للجدل في سياسة الخصوصية في وقت سابق من هذا العام لوضع تفاعل واتساب مع الشركات وتطبيقات فيسبوك الأخرى، ومع ذلك إذا كان بإمكانه حل لغز إدراج الإعلانات دون كسر التشفير، فيمكنه كسب الكثير من المال من أكثر من 2 مليار شخص يستخدمون التطبيق مجانًا.

يُطلق على مجال البحث اسم التشفير المتماثل الشكل، والذي يسمح لك باستخراج معلومات مفيدة دون كسر التشفير، تعمل شركات مثل IBM و Google بالفعل على ذلك وتستكشف استخدامه في قطاعات مثل الصحة والتمويل.

وفقًا للتقرير لا يوجد جدول زمني بشأن الوقت الذي يريد فيه Facebook تحقيق ذلك.