تكنولوجيا: شاومي تحدد 10 من أغسطس لإطلاق هاتفها Mi Mix 4

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حددت العملاق الصيني يوم 10 من أغسطس لإطلاق هاتف Mi Mix 4 بتقنية الكاميرة أسفل الشاشة.

شغل هاتف Mi Mix 4 العديد من التسريبات خلال الفترة الأخيرة، حيث يعد الإصدار الأول من شاومي بتقنية الكاميرة أسفل الشاشة، ولقد نشرت شاومي إعلان تشويقي على منصة Weibo أكدت من خلاله على موعد كشف النقاب عن الهاتف في 10 من شهر أغسطس الجاري.

ولقد رصد هاتف Mi Mix 4 في قاعدة بيانات TENAA بنموذج رقم 2106118C وذاكرة عشوائية 8 أو 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين تصل إلى 256 جيجا بايت.

كما نشر مقطغ فيديو عبر Digital Chat Station، والذي إستعرض تصميم شاشة Mi MIx 4، والموقع المخصص للكاميرة الأمامية.

ولقد أكدت شاومي مؤخراً على إطلاق الهاتف بواجهة MIUI 12.5، ومن المتوقع أن يدعم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 888، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 120W، كما أشارت بعض التسريبات إلى أن الهاتف يأتي بشاشة في الخلفية مع إعدادات رباعية للكاميرة الخلفية.

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