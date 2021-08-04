تكنولوجيا: Honor تعتمد هاتف Magic 3 Pro في AnTuTu بذاكرة 12 جيجا بايت رام

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Honor للإعلان الرسمي عن سلسلة أجهزة Magic 3، ولقد أعتمد هاتف Magic 3 Pro مؤخراً في AnTuTu بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 512 جيجا بايت.

تنطلق سلسلة Magic 3 رسمياً في حدث يعقد في 12 من أغسطس، ولقد شغلت الإصدارات المرتقبة عدد من التسريبات مؤخراً واليوم تعود التسريبات لتسليط الضوء على أعلى إصدار في السلسلة Magic 3 Pro.

ويدعم الهاتف المرتقب رقاقة معالج Snapdragon 888 Plus، حيث رصد الهاتف بنموذج رقم ELZ-AN20 في قاعدة بيانات AnTuTu، والذي يختلف عن النموذج الذي رصد في Geekbench برقم ELZ-AN10 وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، بينما يظهر نموذج AnTuTu بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR5.

وتشير التوقعات إلى أن الإصدار الذي رصد في GeekBench هو هاتف Magic 3، بينما يعود النموذج الذي ظهر في قاعدة بيانات AnTuTu إلى هاتف Magic 3 Pro.

كما تؤكد تسريبات AnTuTu إلى أن الهاتف يأتي بسعة تخزين 512 جيجا بايت في سعة UFS 3.1، كما يدعم الهاتف معدل تحديث 120Hz، ويأتي بنظام تشغيل Android 11.

يذكر أن هاتف Magic3 حقق في GeekBench آداء 749223نقطة، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول الهاتف في الإعلان الرسمي لاحقاً هذا الشهر.

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