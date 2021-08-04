تكنولوجيا: رصد جهاز Lenovo Tab P12 Pro اللوحي في منصة جوجل بلاي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كُشِف عن جهاز Lenovo Tab P12 Pro اللوحي اليوم في قاعدة بيانات منصة جوجل بلاي، حيث يدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Snapdragon 855.

بدأت شركة لينوفو للإستعداد لإطلاق إصدار جديد من سلسلة أجهزة Lenovo Tab P اللوحية، ولقد قدمت الشركة جهاز P11 Pro خلال 2020 برقاقة معالج Snapdragon 730G، بينما أكدت التسريبات اليوم على الترقية التي تقدم من العملاق الصيني في الإصدار الجديد Tab P12 Pro.

ويظهر جهاز Lenovo P12 Pro في قاعدة بيانات منصة جوجل بلاي بنموذج رقم TB-Q706F، وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، ونظام تشغيل Android 11.

أيضاً من المتوقع أن يضم الجهاز عدد 4 من المكبرات الصوتية، مع كاميرة خلفية مزدوجة، كما تتميز الشاشة بدقة عرض 1600 في 2560 بيكسل.

يذكر أن التسريبات تشير إلى أن لينوفو تستعد لإطلاق Lenovo P12 Pro خلال بضعة أسابيع من الآن، لذا نترقب الإعلان الرسمي لمزيد من التفاصيل حول قدرة البطارية ومواصفات الجهاز اللوحي.

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