شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت توقف الإصدارات المجانية لويندوز 365 للكمبيوتر السحابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت مايكروسوفت خدمة ويندوز 365 للكمبيوتر السحابي الجديدة في وقت سابق من هذا الأسبوع ، واضطرت الشركة بالفعل إلى إيقاف الإصدارات التجريبية المجانية مؤقتًا بسبب الطلب. يتيح لك ويندوز 365 استئجار جهاز كمبيوتر سحابي - مع مجموعة متنوعة من خيارات وحدة المعالجة المركزية وذاكرة الوصول العشوائي والتخزين - ثم دفق Windows 10 أو Windows 11 عبر مستعرض ويب. وصلت الخدمة إلى السعة القصوى بعد يوم واحد فقط من الاشتراكات بحسب ما نقله موقع the verege.

وقال بيان من حساب Microsoft 365 عبر تويتر: "بعد الطلب الكبير، وصلنا إلى سعة إصدارات ويندوز 365 التجريبية".

وأوضح سكوت مانشستر ، مدير إدارة برنامج Windows 365: "لقد رأينا استجابة مذهلة لنظام Windows 365 ونحتاج إلى إيقاف البرنامج التجريبي المجاني مؤقتًا أثناء توفير سعة إضافية".

ويتوفر Windows 365 فقط للشركات في الوقت الحالي، ومن الواضح أن هناك طلبًا أكبر مما توقعته مايكروسوفت إذا واجهت الشركة مشكلات في السعة بعد يوم واحد فقط من الإصدارات التجريبية المجانية.

وأطلقت Microsoft الخدمة يوم الاثنين الماضى، بأسعار تبدأ من 20 دولارًا شهريًا لكل وحدة معالجة مركزية واحدة، و 2 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، و64 جيجابايت للتخزين، و12 جيجابايت من النطاق الترددي إذا كان لديك بالفعل ترخيص ويندوز 10.

هناك مجموعة متنوعة من التكوينات لنظام التشغيل ويندوز 365، بما في ذلك واحد في الطرف العلوي يتضمن ثمانية وحدات معالجة مركزية (vCPU)، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 32 جيجابايت، وذاكرة تخزين 512 جيجابايت مقابل 158 دولارًا أمريكيًا في الشهر.