شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير "تنظيم الاتصالات" حول آراء مستخدمي المحمول يظهر تفوق "وي" في معظم المؤشرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهر التقرير الذي أصدره الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حول آراء مستخدمي الهاتف المحمول تفوق شركة "وي" في خمس مؤشرات من مؤشرات الاستطلاع الذي أجراه الجهاز، بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية في مجال بحوث السوق، للتعرف على آراء مستخدمي المحمول خلال النصف الأول لعام 2021، حيث تم تنفيذ الاستطلاع على أكثر من 17 ألف مستخدم لخدمات الهاتف المحمول مع مراعاة التوزيع الجغرافي والعمري والنوعي ليشمل كافة فئات المجتمع.

وأظهر الاستطلاع تصدر شركة "وي" لخمس مؤشرات، حيث حصلت على المركز الأول بين مشغلي المحمول في مصر في كل من رضا العملاء عن فروعها، ووقت الانتظار داخل الفروع، وتنوع الأنظمة والعروض، وجودة الإنترنت، ودقة المحاسبة.

وشمل استطلاع رأي المستخدمين عددا من المؤشرات مثل تقييم فروع المشغل، ووقت الانتظار داخل الفروع، وتنوع الأنظمة والعروض، وجودة خدمات الصوت والإنترنت، وكذلك التعامل مع خدمة العملاء، وحل الشكاوى، ودقة المحاسبة فيما يتعلق بالفواتير أو الرصيد، للوقوف على مدى رضا العملاء الحقيقي وربطه بنتائج تقارير الجودة.