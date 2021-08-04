شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "واتساب" يطرح ميزة "العرض مرة واحدة" للمحتوى.. وتحذر من "سكرين شوت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت واتساب رسميًا في طرح ميزة "العرض مرة واحدة" التي تسمح للمحتوى بالاختفاء من هاتفك، كانت الميزة متوفرة سابقًا في الإصدار التجريبي، ولكنها الآن تصل إلى المزيد من المستخدمين فقط بحسب ما نقله موقع TheNextWeb.

وسيتم تصنيف هذا النوع الجديد من المحتوى المختفي برمز جديد يشير إلى طبيعته المؤقتة.

تفاصيل الخدمة:

لا يتم إرسال جميع الصور بنية البقاء دائمة ؛ يساعد هذا المرسل في الحفاظ على بعض التحكم في مدة تخزين الصور.

وهذا يعني أيضًا أنك لست مضطرًا إلى إهدار مساحة تخزين ثمينة على الصور التي من شبه المؤكد أنك لن تشاهدها مرة أخرى. كما قد يكون مفيدا للمحادثات الجماعية التي تتركها في وضع كتم الصوت إلى أجل غير مسمى.

لن يكون الوصول إلى الصور متاحًا إلا لمدة 14 يومًا بعد الإرسال، وبعد ذلك ستنتهي صلاحيتها، ضع في اعتبارك أن WhatsApp يقول إنه لن يخبرك ما إذا كان شخص ما قد أخذ لقطة شاشة، وبالطبع لا توجد طريقة يمكن للتطبيق معرفة ما إذا كان شخص ما يلتقط صورة بكاميرا مادية.