توقعات بوصول عملة “بتكوين” إلى 51 ألف دولار ‎

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 4 أغسطس 2021 07:11 مساءً - منذ ساعة واحدة

تتواصل التوقعات بارتفاع قيمة العملة المشفرة الأشهر في العالم “بيتكوين”، مع زيادة إقبال المستثمرين.

قالت شركة أبحاث مالية وسوقية أمريكية الأربعاء، إن ”البتكوين“ أكبر عملة مشفرة في العالم بالقيمة السوقية يمكن أن تقفز إلى 51 ألف دولار، نتيجة إقبال المستثمرين عليها.

وأشارت شركة ”فير ليد استراتيجيز“ في مذكرة نشرها موقع ”إنسايدر“ الأمريكي، إلى أن ”البيتكوين“ قد تكون على وشك المزيد من الارتفاعات الكبيرة، أذ تشير ”المؤشرات الفنية إلى وجود بيئة تتميز بإقبال المستثمر على المخاطر في سوق العملات المشفرة.“

ورأت كاتي ستوكتون كبيرة الخبراء في الشركة، أن ”سعر البيتكوين قد يقفز في النهاية إلى 51000 دولار، وهو ما يمثل ارتفاعا محتملا بنسبة 34 % من المستويات الحالية بعد تعزيز مكاسبه الأخيرة إثر تعليقات مشجعة من بعض الشركات الكبرى“.

وقفزت ”البتكوين“ بأكثر من 40 % منذ أدنى مستوى لها الشهر الماضي، البالغ نحو 30000 دولار، قبل أن تعاود الارتفاع وتصل إلى ما يقارب 42600 دولار.

وقالت ستوكتون ”نتوقع أن يثبت التراجع في غضون أسبوع إلى أسبوعين بالقرب من المتوسط ​​المتحرك لمدة 50 يوما (34800 دولار)، وبعد ذلك من المرجح أن يتخطى سعر البتكوين حاجز الـ 42600 دولار لهدف صعودي جديد عند حوالي 51 ألف دولار.“

وأوضحت ستوكتون أن الزخم طويل الأجل لا يزال إيجابيا لعملة ”البيتكوين“ التي تشكل ما يقارب من نصف القيمة السوقية لإجمالي العملات المشفرة، مضيفة أن التوقف في ”الزخم الهبوطي“ على المدى المتوسط ​​يجعل ”البتكوين“ تتجه بقوة لمزيد من الاتجاه الصعودي.

ولفتت ستوكتون إلى أنه إضافة إلى ذلك فإن فقدان ”البتكوين“ للقوة النسبية مقابل عملة ”الإيثر“، يؤشر لتحول محتمل إلى بيئة محفوفة بالمخاطر داخل مجالات العملة المشفرة“، مشيرة إلى أن ”الإيثر“ قفزت بنحو 57 % منذ أدنى مستوى لها في منتصف الشهر الماضي.

وأظهر تقرير مالي أمريكي أمس الثلاثاء، أن ”البتكوين“ لا تزال العملة المهيمنة على سوق التشفير بقيمة سوقية بلغت نحو 728.4 مليار دولار، أي حوالي نصف إجمالي القيمة السوقية تلتها ”الإيثر“ التي بلغت حوالي 297.6 مليار، دولار مساء أمس الثلاثاء.

وبلغت القيمة 62 مليار دولار لعملة ”تيثر“ و 55 مليار دولار لـ“باينانس كوين“ و 41.4 مليار دولار لـ ”كاردانو“ و 33.5 مليار دولار لـ ”XRP“ و 27.4 مليار دولار لـ ”يو اس دي“ و 26.3 مليار دولار لـ ”دوج كوين.“