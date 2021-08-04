تكنولوجيا: مايكروسوفت تكشف عن ذراع تحكم Xbox الجديد باللون الأزرق ومقابض مطاطية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت عملاق البرمجيات مايكروسوفت إصدار جديد من ذراع تحكم Xbox الجديد باللون الأزرق، والذي يتميز بمقابض مطاطية.

يأتي الإصدار الخاص الجديد من ذراع التحكم بعنوان Aqua Shift، بتصميم أزرق لامع، مع مقابض جانبية مطاطية، ولقد نشرت مايكروسوفت صور لذراع التحكم الجديدة في تغريدة على تويتر.

ومن المقرر أن يتوفر ذراع التحكم الجديد Aqua Shift للحجز المسبق اليوم في عدد من الأسواق العالمية، على أن يتوفر بسعر 70 دولار تقريباً.

يذكر أن متجر مايكروسوفت في سوق الولايات المتحدة حدد يوم 31 من أغسطس لتوفر ذراع التحكم، كما يتوفر للحجز المسبق اليوم على أمازون.

أيصاً من المقرر أن يتوفر الإصدار الخاص Aqua Shift، مع الإصدارات السابقة من ذراع التحكم الذي قدم لأجهزة Xbox Series X / S، كما أعلنت مايكروسوفت في وقت سابق عن دعم المستخدمين في إختيار تصميم ذراع التحكم Xbox في مختبرات Xbox Design Lab.

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