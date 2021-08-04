شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه ميزة ‘view once’ للصور على واتس آب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أضاف واتس آب ميزة رسائل الصور المختفية إلى تطبيقه، حيث تتيح الميزة الجديدة، التي يطلق عليها "عرض الصور مرة واحدة" أو “view once”، للمستخدمين إرسال الصور ومقاطع الفيديو في الدردشات التي لا يمكن مشاهدتها إلا مرة واحدة قبل أن تختفي.

ميزة “view once”

وهي ميزة تشبه Snapchat كما تشبه مميزات الصور المختفية في Instagram وMessenger، وعند التقاط صورة في واتس آب، يمكن للمستخدمين تحديد رمز المؤقت لضبط الصورة على "العرض مرة واحدة"، وعلى عكس رسائل الصور أو الفيديو العادية، لن تتم معاينة الصور "العرض مرة واحدة" في الدردشة ولا يمكن تنزيلها على جهازك.

ويقوم فيس بوك بإصدار التقارير لهذه الميزة باعتبارها ميزة "للحظات الخاصة" أو لإرسال معلومات يحتمل أن تكون حساسة مثل كلمات مرور Wi-Fi، وكما هو الحال دائمًا، يجب أن يكون الناس حذرين من مدى "خصوصية" هذه الأنواع من الرسائل حقًا.

وفي مقالة مساعدة، تشير الشركة إلى أنه لا يزال بإمكان المستلم التقاط لقطة شاشة أو تسجيل شاشته أثناء فتح صورة "عرض مرة واحدة"، وعلى عكس Snapchat، لن يُعلم واتس آب المرسل عند التقاط لقطة شاشة، وتشير الشركة أيضًا إلى أن الصور التي يتم الإبلاغ عنها "عرض مرة واحدة" ستكون مرئية لـ واتس آب.