شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: منشئو المحتوى على يوتيوب سيربحون 10000 دولار شهريًا عبر Shorts والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت منشئ محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي، فقد وجد يوتيوب طريقة تمنحك هذه الدفعة الإضافية لنشر المحتوى الأصلى على منصته - يوتيوب Shorts - التى تنافس Instagram Reels وTikTok، حيث أنشأت الشركة اليوم صندوق يوتيوب Shorts على الهواء مباشرة، وهو صندوق بقيمة 100 مليون دولار لمنشئى المحتوى.

وسيتم توزيع مبلغ 100 مليون دولار خلال الفترة من 2021 إلى 2022 وسيصل يوتيوب شهريًا إلى منشئى المحتوى المؤهلين - والذي قد يصل إلى الآلاف، وقال موقع يوتيوب إنه يمكن للمبدعين ربح ما بين 100 دولار إلى 10000 دولار.

كيف تكسب من يوتيوب شورت

قال موقع يوتيوب إن المبلغ الذي يكسبه منشئ المحتوى من الأفلام القصيرة سيعتمد على نسبة المشاهدة والمشاركة، سيطلب من منشئى المحتوى المطالبة بمكافأة مدفوعة على إجمالى أداء الأفلام القصيرة لقناتهم من الشهر السابق، ويوضح يوتيوب: "سيتم احتساب الأفلام القصيرة للقناة ضمن أدائها الشهري فى كل شهر يشاهدها المشاهدون، وليس فقط الشهر الذي تم تحميلها فيه"، لذلك فى حالة عدم تأهل المنشئ لمدة شهر واحد، فقد يتأهل فى الشهر التالي.

ووفقًا للشركة، "لا يوجد حد أداء محدد للتأهل للحصول على مكافأة وقد يتغير مستوى الأداء المطلوب للتأهل للحصول على دفعة المكافأة من شهر لآخر بناءً على عوامل مختلفة، بما فى ذلك موقع المشاهدين والنمو الإجمالي السراويل القصيرة."

منشئو المحتوى من البلدان المؤهلة لكسب المال من يوتيوب Short Fund

إلى جانب الهند، يحق للمبدعين من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والبرازيل وإندونيسيا واليابان والمكسيك ونيجيريا وروسيا وجنوب إفريقيا كسب المال من خلال هذا الصندوق، وقال موقع يوتيوب إن لديه خططًا لتوسيع نطاق الأهلية ليشمل المزيد من البلدان قريبًا.

ما هى معايير الأهلية للكسب من يوتيوب Shorts Fund؟

- يجب أن تكون القنوات قد حملت قناة Short واحدة على الأقل مؤهلة فى آخر 180 يومًا.

- يجب أن يكون فيديو ال Shorts أصليًا، وهذا يعنى أن أولئك الذين يقومون بتحميل مقاطع الفيديو التى تحتوي على علامات مائية أو شعارات من المنافسين - مثل Instagram أو TikTok لن يكونوا مؤهلين.

- وأيضًا، لن تكون مقاطع الفيديو المعاد تحميلها من قنوات منشئى محتوى آخرين مؤهلة للحصول على هذا التمويل.

- يجب أن يكون منشئو المحتوى فى سن الرشد فى بلدهم.

كيفية المطالبة بمكافأة من يوتيوب شورت؟

- للمطالبة بمكافأة، سيتعين على المبدعين إكمال خطوتين على يوتيوب

- قبول الشروط.

- ربط حساب AdSense نشط.