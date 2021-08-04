شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسوية طلاق جيتس ستتسبب فى تقلبات الأسهم التقنية وتغير تصنيف أغنياء العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى بيل جيتس وميليندا فرينش جيتس رسميًا طلاقهما من خلال رفع دعوى أمام محكمة مقاطعة كينج العليا في واشنطن، وجاءت التسوية بعد ثلاثة أشهر من إعلان الزوجين عن خطة لإنهاء زواج دام 27 عامًا، وليس من الواضح بالضبط من سيحصل على ماذا، فإن اتفاق الطلاق بين الزوجين كان وفقًا لعقد الانفصال، وهو ليس علنيًا، واعتبارًا من يوم الاثنين الماضى، كان جيتس رابع أغنى شخص في العالم، بثروة صافية قدرها 152 مليار دولار، وإذا وافق هو وطليقته على تقسيم 50-50، فإن أوراقه بعد الطلاق ستخرجه من قائمة أغنى 10 أشخاص في العالم.

ووفقا لما ذكره موقع " observer"، حولت شركة الاستثمار الشخصي التي يملكها جيتس، Cascade Investment، منذ إعلان الطلاق، عدد من ممتلكات الشركات الكبيرة، بما في ذلك أسهم AutoNation و Deere، إلى شركة فرينش جيتس.

كما ابتعد جيف بيزوس، الذي كان ذات يوم أغنى شخص على وجه الأرض بفارق كبير، من المركز الأول مؤخرا بعد أن تراجعت أسهم أمازون بنحو 9% بعد تقرير أرباح محبط للآمال في الربع الثاني، ولكن في غضون ذلك، عزز ارتفاع قوي استمر أسبوعًا لأسهم تسلا صافي ثروة رئيسها التنفيذي إيلون ماسك، الذي أصبح أغنى شخص في العالم مرة أخرى في نهاية الأسبوع الماضي.

ووفقا لما ذكره موقع " observer"، تقدر قيمة ثروة كل من بيزوس وماسك بـ 193 مليار دولار، وفقًا لمؤشر بلومبيرج للمليارديرات، وذلك بفضل ازدهار سوق الأسهم خلال أكثر فترات التاريخ الحديث اضطراباً أثناء الوباء، وهذه هي القائمة الأخيرة للترتيبات:

1. إيلون ماسك: 193 مليار دولار.

2- جيف بيزوس: 193 مليار دولار.

3- برنارد أرنو: 177 مليار دولار.

4- بيل جيتس: 151 مليار دولار.

5. مارك زوكربيرج: 131 مليار دولار.

6. لاري بيج: 121 مليار دولار.

7. سيرجي برين: 117 مليار دولار.

8. ستيف بالمر: 102 مليار دولار.

9- لارى إليسون: 101 مليار دولار.

10- وارن بافيت: 101 مليار دولار.