شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على مجموعة هواوي الجديدة من منتجات "الأجهزة الفائقة" مع اقتراب إطلاقها في السوق المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد الإعلان عنها شهر يونيو الماضي، تقترب مجموعة هواوي لأجهزة المستهلك من إطلاق مجموعتها الجديدة من "الأجهزة الفائقة" في السوق المصري، والتي ستعمل بنظام تشغيل هواوي الجديد HarmonyOS، لتُحدث هذه الأجهزة الفريدة من نوعها تغييراً جذريا في سوق أجهزة الاتصالات عالمياً، حيث تمنح المستهلكين إمكانية الوصول إلى تجربة سلسة وذكية عبر أجهزة متعددة في جميع أنواع السيناريوهات المختلفة لكونها أول أجهزة تعتمد على نظام HarmonyOS 2 الجديد.

وتم تصميم مجموعة الأجهزة "الفائقة" الجديدة لخلق لغة مشتركة لأنواع مختلفة من الأجهزة للاتصال والتعاون، مما يوفر للمستخدمين تجربة ملائمة أكثر وسلسة وآمنة. لتلبية الاحتياجات المتنوعة لجميع أنواع الأجهزة المختلفة بنظام واحد يتيح إمكانية المشاركة بين الأجهزة حسب الحاجة. كما أنه يجمع بين الأجهزة المستقلة سابقًا في جهاز فائق متماسك وشامل يدمج جميع الأجهزة للاستفادة بحرية من إمكانات الأجهزة المكونة له بناءً على احتياجات المستخدمين في الوقت الفعلي".

وتتضمن مجموعة الأجهزة الجديدة التي تعمل بنظام التشغيل الداخلي الجديد HarmonyOS الجهاز اللوحي الجديد HUAWEI MatePad 11، وشاشة HUAWEI MateView، علاوة على الإصدار الجديد من الحاسب المحمول HUAWEI MateBook D15.

ويعد حاسب HUAWEI MateBook D15 الجديد مثالياً لتجربة "المكتب الذكي" الجديدة التي توفر مركزاً للإنتاجية يمكنكم من تحقيق أقصى قدر من الإبداع والكفاءة، وذلك بفضل امتلاكه لمزايا إدارة البيانات الموزعة وإمكانيات جدولة المهام. ويعمل الحاسب بسلاسة مع الأجهزة اللوحية والشاشات الذكية لمضاعفة الإنتاجية والإبداع في سيناريوهات الاستخدام المختلفة. وتتمثل ميزة تجربة "المكتب الذكي" الجديدة بسهولة التبديل بين الاتصالات السلكية واللاسلكية لتمكين التجربة التعاونية بين الأجهزة المتعددة للعمل والاستخدام الشخصي، وترتقي بتجربة الحاسوب المحمول من كونه أداة إنتاجية إلى رفيق ذكي سيصبح لا غنى عنه لدى المستهلكين الشباب خلال الدراسة وأداء المهام اليومية.

ويجمع الجهاز اللوحي HUAWEI MatePad 11 أفضل المزايا والقدرات التي يهتم بها الطلاب وأولئك الذين يرغبون في جهاز محمول في مكان العمل يمكنه التعامل مع المهام اليومية. ويُعد جهاز HUAWEI MatePad 11 أيضًا جزءًا لا يتجزأ من تجربة المكتب الذكي التي توفرها أجهزة هواوي الفائقة، إذ يمكنه توفير اتصالاً سلسًا بين الأجهزة المتوافقة مثل HUAWEI MateView و HUAWEI MateBook D15، حيث تتيح لوحة التحكم للمستخدمين ببساطة سحب رمز يمثل جهازًا إلى جهاز آخر لإنشاء اتصال.

كما تعد HUAWEI MateViewأول شاشة رئيسية مستقلة من هواوي، وهي شاشة لاسلكية ملونة حقيقية - Real Colour Monitor بسيطة بشكل جميل تدعم مجموعة واسعة من الميزات الذكية منها دقة فائقة 4K وشريط تحكم ذكي – HUAWEI Bar، لتعيد تعريف الفئة للجيل القادم من الشاشات الذكية. ويمثل الاتصال الفائق للأجهزة مع الأسلاك وبدونها، جنبًا إلى جنب مع شاشة HUAWEI MateView وجهاز MatePad Pro اللوحي وحاسوب HUAWEI MateBook مثالاً على التكامل الكامل المناسب لأنماط الحياة.



الأجهزة الفائقة من هواوي



مجموعة هواوي الجديدة (2)