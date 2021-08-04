شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن منصة الواقع المعزز ARCore من جوجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد مجال الواقع المعزز واحد من أهم المجالات التقنية فى الوقت الحالى، حيث إن هذه التقنية وإن تم استخدامها بشكل صحيح يمكن أن تغير حياة البشر للأفضل.

ووفقا لموقع البوابة العربية للأخبار التقنية، بدأت معظم الشركات التقنية الرائدة فى توجيه الاهتمام لهذا المجال الواعد، ومن أبرز تلك الشركات هى آبل، والتى طورت مستشعر LiDAR فى هواتف الآيفون الأحدث وكذلك جوجل، والتى تعامل مع التقنية من ناحية برمجية بحتة.

وتساهم جوجل فى هذا المجال من خلال منصة الواقع المعزز الخاص بها ARCore، وهى محور حديثنا، هذا إلى جانب إلقاء النظر على مكونات هذه التقنية ومدى أهميتها.

منصة ARCore من جوجل تعرف أيضًا بـ‘Google Play Services for AR’، أي خدمات جوجل للواقع المعزز. وتتكون من مجموعة من معدات التطوير التي يمكن لمطوري التطبيقات أن يستخدموها في تطوير تطبيقات المتكاملة مع هذه التقنية.

بناء تطبيقات الواقع المعزز عبر ARCore من جوجل

وإلى جانب ذلك تعتمد ARCore أيضًا على أساس برمجي قوى، كما أن خواص ARCore تعتمد على تقنية تعرف باسم SLAM، وهى التى تعمل على قياس التغييرات فى المكان عبر تحديد السمات المميزة للعناصر فى الصورة التى تراها كاميرا الهاتف.

وبالاعتماد على عوامل مثل الموقع، الموضع والاتجاه لكل عنصر من العناصر يمكن للمطورين أن يقوموا ببناء عناصر مرئية عديدة يمكن للتقنية أن تتعرف عليها.

كما تتمكن هذه التقنية من التعرف على مستويات الإضاءة، المسافات بين العناصر، والمزيد. وبالطبع هي أكثر تعقيدًا من ذلك، لكن هذا ما هو إلا وصف للتبسيط.

وقد تم إطلاق ARCore سابقًا فى عام 2018، ومنذ ذلك الحين وصلت إلى عدد كبير من هواتف أندرويد من مصنعين مختلفين. كما تعمل منصة جوجل للواقع المعزز على الهواتف الرائدة والمتوسطة أيضًا.

استخدامات ARCore

وتتوفر تقنيات جوجل للواقع المعزز على عدد كبير من هواتف أندرويد. هذا بالرغم من أن جوجل تتفحص كل هاتف من هذه الهواتف بشكل يدوي لضمان تكامله مع تقنيات ARCoreويمكنك مطالعة قائمة الهواتف من هنا.

ولتقنية الواقع المعزز الخاصة بجوجل أهمية كبيرة، وذلك لما تتيحه من مميزات وخواص دون الحاجة لإضافات أو تعديلات اعتيادية ، وفى حالة أن جهازك من الأجهزة المدعومة فالتطبيق يكون منصبًا بشكل مسبق.

وتظهر فائدته فى استخدامات عديدة، منها تطبيق مثل InkHunter والذي يتيح استعراض صور وتصميمات بشكل واقعى.

ومثلًا منصة eBay تتيح لك استعراض صناديق التغليف والشحن والاختيار فيما بينها، وتطبيق مثل ColorSnap يتيح لك استعراض حوائط منزلك وهى مطلية بلون معين من اختيارك، وتطبيق مثل GeoGebra يتيح لك استعراض ومحاكاة عناصر لها علاقة بالرياضيات وعلم الجبر.

ولا تحتاج تقنيات ARCore لمستشعرات متخصصة لكي تعمل، لكن تعتمد بشكل رئيسي على كاميرات الهاتف الذكي إلى جانب المستشعرات الموجودة فى كل الهواتف، وهى مستشعرات الحركة، التقارب والتسارع.