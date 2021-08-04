شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بمناسبة أولمبياد طوكيو.. مارك زوكربيرج يعلم ابنته المبارزة بسلاح الشيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الرئيس التنفيذى لشركة فيس بوك مارك زوكربيرج متابعيه عبر حسابه الشخصى بموقع "إنستجرام" صورة جديدة له وابنته "ماكسيما" بمناسبة أولمبياد طوكيو.

ظهر فى الصورة التى نشرها مارك عبر حسابه على إنستجرام، وهو يقوم بمبارزة بسلاح الشيش مع ابنته "ماكسيما"، وعلق على الصورة: "لم أقم بممارسة اللعبة منذ وقت طويل، لكن مشاهدة لى كيفر في الألعاب الأولمبية ألهمتنى لبدء تعليم ماكسيما"، مشيرا لإحراز الأمريكية لي كيفر الميدالية الذهبية لمسابقة المبارزة بسلاح الشيش لفردى السيدات في أولمبياد طوكيو 2020.



مارك زوكربيرج

في سياق آخر أكد مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذى لفيس بوك في مكالمة أرباح هذا الأسبوع أن إطلاق أجهزة فيس بوك القادم سيكون "نظارات راي بان الذكية" التي طال انتظارها، ومن غير الواضح متى بالضبط ستصل النظارات.



مارك وابنته

وقال الرئيس التنفيذي لشركة Facebook: "بالنظر إلى المستقبل هنا، سيكون إصدار المنتج التالى هو إطلاق أول نظارات ذكية لنا من Ray-Ban بالشراكة مع EssilorLuxottica، تتمتع النظارات بعامل شكلها الأيقوني، وهي تتيح لك القيام ببعض الأشياء الرائعة."