تكنولوجيا: Realme تطلق تقنية الشحن المغناطيسي MagDart بقدرة 15W و50W

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت Realme مؤخراً عن النظام الجديد من تقنية الشحن المغناطيسي MagDart، والذي يدعم شحن الهواتف الذكية بشكل رئيسي، كما يدعم المستخدم ببعض المميزات الأخرى.

إستعرضت Realme تقنية الشحن المغناطيسي في نموذج هاتف Realme Flash، ومن ثم أعلنت الشركة عن تقنية الشحن المغناطيسي MagDart التي يمكن أن تدعم إصدار الشركة الحالي Realme GT.

ومن المقرر أن تقدم تقنية MagDart لهاتف GT عبر حافظة للشحن اللاسلكي، أيضاً من المتوقع أن توفر الشركة حافظات لإصدارات أخرى من هواتف الشركة.

كما تأتي حافظة GT بتصميم مميز بتقنية MagDart مدمجة من الجهة الخلفية، وتتوافق الحافظة مع منفذ USB-C، لدعم الشحن السلكي أو نقل البيانات.

ويمكن لتقنية MagDart أن تدعم شحن الهواتف الذكية بآداء أسرع، كما تقدم الشركة شاحن MagDart بقدرة 50W، الذي يدعم شحن بطارية بقدرة 4500 mAh في أقل من ساعة، كما تدعم المروحة في الشاحن إستقرار الحرارة، أيضاً قدمت الشركة شاحن 15W MagDart.

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