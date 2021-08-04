طال انتظارها.. «واتسآب» يعلن عن ميزة جديدة تتعلق بالصور والفيديوهات

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن تطبيق المراسلة الشهير "واتسآب" عن ميزة جديدة طال انتظارها تتعلق بإرسال الصور والمقاطع المصورة.

ووفقاً لما نشره الموقع الإلكتروني للتطبيق، فإنه قد تم تفعيل خاصية جديدة بميزة تبادل الصور والفيديوهات.

وأوضح الموقع، بحسب ما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية، أن الميزة تتمثل بخيار العرض لمرة واحدة، حيث سيراها المستلم لمرة واحدة فقط، ليتم حذفها بشكل تلقائي بعد ذلك.

وأشارت الوكالة إلى أن ميزة ميزة مماثلة لهذه تعمل على موقع "انستجرام"، ولكن يتوجب على الشخص المستلم النقر فوق زر لعرض الصورة أو مقطع الفيديو. بمجرد الإغلاق، لن يكون الفيديو أو الصورة متاحين.

وأضاف الموقع أن أن هذه الميزة لا تضمن للمستخدم عدم إمكانية حفظ الصور أو الفيديوهات في حال قام المستلم بحفظها على جهازه.

ولفت إلى أن هذه الميزة ستكون مفعلة على التحديث الأخير للتطبيق.