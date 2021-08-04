دبي - يزن راشد - تستقطب شركة آبل المزيد من الموردين الصينيين في سعيها لتحقيق الأهداف الطموحة لإنتاج آيفون 13، في إشارة إلى أن القدرة التنافسية التكنولوجية للبلاد مستمرة في الزيادة بالرغم من محاولات واشنطن لكبح طموحات بكين التكنولوجية.

ومن المقرر أن تنتج شركة آبل ما بين 90 و 95 مليون جهاز آيفون حتى شهر يناير. وقد فازت شركة صناعة الإلكترونيات الصينية Luxshare Precision Industry بنسبة 3 في المئة من طلبات تصنيع سلسلة آيفون 13 القادمة. وذلك بعيدًا عن المنافسين التايوانيين فوكسكون وبيغاترون.

وتبدأ Luxshare Precision Industry في بناء آيفون 13 برو هذا الشهر، وهو إنجاز كبير لشركة لم تنتج أجهزة آيفون من تلقاء نفسها.

وعادةً ما يبدأ القادمون الجدد إلى سلسلة التوريد الخاصة بشركة آبل بصنع نماذج آيفون القديمة.

وقالت مصادر مطلعة إن الشركتين اللتين استحوذت عليهما Luxshare Precision Industry في العام الماضي، وهما شركة Cowell الكورية الجنوبية لصناعة وحدات الكاميرا وشركة Casetek التايوانية لتصنيع الإطارات المعدنية، توفران أيضًا المكونات والأجزاء الرئيسية لأجهزة آيفون الجديدة لهذا العام.

وبالرغم من النسبة الضئيلة لشركة Luxshare Precision Industry من إنتاج هواتف آبل هذا العام. ولكن مشاركتها قد أزعجت منافسيها من موردي آيفون.

وتتخوف فوكسكون وبيغاترون من القدرة التنافسية للشركة المصنعة الصينية واحتمال قدرتها على الاستحواذ على نسبة أكبر من الطلبات في المستقبل.

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آبل تسعى لتحقيق أهدافها الطموحة لإنتاج آيفون 13

تأتي قدرة Luxshare Precision Industry على اقتحام إنتاج آيفون بالرغم من القيود التجارية الأمريكية المفروضة على الصين، التي تأتي مشاركتها المتزايدة في سلسلة التوريد المربحة لشركة آبل على حساب المنافسين في الولايات المتحدة وتايوان واليابان وكوريا الجنوبية.

على سبيل المثال، قدمت شركة Lens Technology التي تتخذ من الصين مقراً لها ظهر زجاجي وغطاء زجاجي لأجهزة هواتف آبل في الماضي. ولكن توفر هذا العام أيضًا أغلفة معدنية لأول مرة.

وفي الوقت نفسه، يقال أيضًا إن شركة Sunny Optical Technology، أكبر صانع لعدسات كاميرات الهواتف الذكية في الصين، دخلت سلسلة توريد آيفون لأول مرة، حيث قدمت كمية صغيرة من عدسات الكاميرا الخلفية.

وتأتي هذه الأخبار في أعقاب تقارير متعددة تشير إلى أن BOE Technology تبدأ قريبًا بتوفير لوحات OLED لجهاز آيفون 13.

وتسلط هذه المعلومات الضوء على مهمة الشركة الأمريكية المستمرة لتنويع سلسلة توريدها قدر الإمكان. إلى جانب تقليل المخاطر وتحسين قدرتها على المساومة بين اللاعبين الرئيسيين في سلسلة التوريد.

ومن المتوقع الإعلان عن نمذج آيفون 13 ‌في الشهر المقبل. وتبدو مشابهة لمجموعة عام 2020، بأربعة أجهزة بأحجام تشمل 5.4 إنشات و 6.1 إنشات و 6.7 إنشات.

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