تكنولوجيا: Oppo تقدم الجيل الجديد من تقنية الكاميرة أسفل الشاشة بآداء أعلى

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة Oppo مؤخراً عن الجيل الجديد من تقنية الكاميرة أسفل الشاشة، التي تأتي بترقية في الآداء وتدعم إلتقاط صور سيلفي بجودة أعلى.

أطلقت Oppo الجيل الثالث من تقنية الكاميرة أسفل الشاشة التي تتضمن تقنية الذكاء الإصطناعي بمستوى أعلى، مع شاشة OLED أعلى كفاءة في دعم التقنية.

كان لشركة ZTE الريادة بالوصول إلى الأسواق بأول الهواتف الذكية المميزة بتقنية الكاميرة أسفل الشاشة ZTE Axon 20 5G، ومن ثم قدمت الشركة هذا العام هاتف Axon 30 5G الذي انطلق بالجيل الثاني من تقنية الكاميرة أسفل الشاشة.

ولقد اختبرت تقنية الكاميرة أسفل الشاشة عبر كلاً من Vivo و Oppo وأيضاً شاومي، إلا أن التقنية لم تقدم آداء على مستوى جيد أو مستوى الكاميرات الأمامية التقليدية، لذا إستمرت هذه الشركات في دفع الكاميرة المميزة بتصميم ثقب الشاشة.

من جانب أخر إستعرضت Oppo الجيل الثالث من تقنية الكاميرة أسفل الشاشة، حيث أكدت الصور التي إنتجتها الكاميرة على الترقية والآداء الأفضل للجيل الجديد.

أيضاً أكدت تصريحات Oppo على أن التقنية تأتي بنفس التصميم للكاميرة أسفل الشاشة التي ترتكز بشكل رئيسي على كم الإضاءة التي تنفذ من الشاشة عبر الفجوات الفاصلة بين كل بيكسل، لذا تعمل تقنية الذكاء الإصطناعي على تصحيح إنحراف الكاميرة ودقة الألوان، مع توزان اللون الأبيض وتقنية HDR.

أيضاً من بين التحسينات المقدمة في تقنية Oppo في تطابق لوحة العرض، كما تم تطوير الشاشة لتعزيز نفاذية الضوء، مع الحفاظ على كثافة العرض عند 400 بيكسل لكل إنش.

يذكر أن Oppo لم تحدد موعد لإطلاق منتج تسويقي بالجيل الثالث من تقنية الكاميرة أسفل الشاشة، لذا نترقب تفاصيل جديدة حول خطط الشركة حول تطوير التقنية.

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