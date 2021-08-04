أفضل التطبيقات الصحية لمراقبة صحتك عبر آيفون

دبي - يزن راشد - أصبحت التطبيقات الصحية أحد أهم جوانب استخدام الهواتف الذكية، وذلك لأنها تساعدك على مراقبة صحتك عبر الهاتف.

كما تسمح لك أغلب التطبيقات الصحية بتتبع ما تأكله حتى تحقق الاستفادة القصوى من طعامك، و لتتمكن من تغيير العادات الغذائية السيئة التي تمتلكها.

لذلك إليكم أفضل التطبيقات الصحية التي يمكنك تثبيتها على هاتفك.

يعتبر هذا التطبيق أحد أشهر تطبيقات مراقبة الطعام ومكوناته، حيث يسمح لك التطبيق بتسجيل كل ما تتناوله طوال اليوم بالإضافة لمراقبة أنشطتك الرياضية لتدخلها في حسبانك.

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وتستطيع عبر التطبيق متابعة سعراتك الحرارية والطريقة المناسبة لتناول الطعام حتى تصل إلى وزنك المثالي.

ويستطيع التطبيق أن يوفر لك نصائح احترافية من متخصصين تغذية في أي وقت من اليوم عبر الاشتراك المدفوع فيه.

يعمل تطبيق FitBit بأفضل شكل عندما تستخدمه مع ساعات الشركة الذكية، وهي ساعات موجهة خصيصًا لمتابعة نشاطك.

ويوفر لك التطبيق عبر اشتراك مدفوع الوصول إلى مجموعة من أفضل الخبراء حول العالم ليقدموا لك النصائح حول معدل نومك ونشاطك والتمارين التي تقوم بها طوال اليوم.

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كما يستطيع التطبيق مراقبة عاداتك في تناول الطعام والأطعمة التي تتناولها حتى تتمكن من التحكم في غذائك ومراقبته.

ويمكنك ربط التطبيق مع الموازين الذكية لإدخال قياساتك ليطلع عليها الخبراء قبل مساعدتك، وهو يعمل مع الموازين الاحترافية أيضًا.

يساعدك هذا التطبيق على خسارة الوزن والوصول إلى وزنك المثالي عبر مجموعة من الخطوات المتنوعة.

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حيث يعمل التطبيق كمدرب خاص مقيم معك طوال اليوم ليذكرك بشرب الماء بمعدلات جيدة طوال اليوم بالإضافة إلى متابعة ما تتناوله وأنشطتك اليومية.

ويضم التطبيق خاصية تتبع مكونات الطعام حتى تتمكن من معرفة نسب المكونات المختلفة لطعامك لمراقبتها وضبطها.

ويمكنك تحميل التطبيق مجانًا، ولكن توجد بعض المميزات مغلقة خلف باقات اشتراك متنوعة.

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يسمح لك هذا التطبيق بمتابعة وزنك وإنتاج تقارير بيانية بشكل مستمر حول وزنك ومعدل إنخفاض الوزن.

وقد حاز هذا التطبيق على الكثير من الجوائز المختلفة، كما تم تطويره في دولة الكويت تحت رقابة مجموعة من الأطباء.

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ويستطيع التطبيق متابعة مجموعة من العوامل الصحية إلى جانب الوزن حتى تتمكن من الوصول إلى أفضل نتيجة صحية معه.

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