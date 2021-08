إنتل تكشف بالخطأ عن تفاصيل Thunderbolt 5

دبي - يزن راشد - كشفت شركة إنتل عن طريق الخطأ بعض المعلومات عن تقنية Thunderbolt 5. وبالرغم من أن Thunderbolt 4 لا يزال مبكر نسبيًا. ولكن هذا لا يمنع الشركة من العمل على الإصدار التالي من معيار الاتصال، Thunderbolt 5.

وبفضل Day 1 with the @intel Israel team in the books. Great views…incredible opp to see @GetThunderbolt innovation …a validation lab tour and time with the team…can’t wait to see what tomorrow brings! pic.twitter.com/GKOddA6TNi — Gregory M Bryant (@gregorymbryant) August 1, 2021 تم حذفها على عجل من المدير التنفيذي للشركة جريجوري براينت، حصلنا على معاينة مسبقة للجيل التالي من معيار Thunderbolt، الذي يمكن أن يوفر ضعف سرعة Thunderbolt 4 مع الحفاظ على منافذ USB-C المادية.

وتضمنت التغريدة أربع صور. ولكن تم حذفها سريعًا واستبدالها بثلاث صور. وتعرض الصورة التي تمت إزالتها بعض المعلومات الجديدة حول الجيل التالي من تقنية Thunderbolt.

وفي الصورة المحذوفة، هناك ملصق على الحائط يعرض 80G PHY Technology، مما يعني أن الشركة تعمل على طبقة مادية (PHY) لاتصالات 80 جيجابت في الثانية. وهذا هو ضعف عرض النطاق الترددي لـ Thunderbolt 4، الذي يعمل بسرعة 40 جيجابت في الثانية.

ويؤكد السطر الثاني أن USB 80G مستهدف لدعم النظام البيئي USB-C الحالي. وهذا يعني أن الشركة تهدف إلى الحفاظ على موصل USB-C مع مضاعفة النطاق الترددي الفعال.

ويمثل هذا الأمر خبرًا مفيدًا لأي شخص يستثمر بكثافة في USB-C. ولا يزال يتعين استبدال الكابلات والمحاور والأجهزة بأخرى تدعم Thunderbolt 5 عند إصدارها. ولكن هذا يعني ضمان أن المقابس المستقرة والمتوافقة مع الإصدارات السابقة تظل تعمل بالنسبة لجميع أجهزة الشحن والأقراص وأجهزة الدونجل.

يشير السطر الثالث إلى اعتماد PHY على تقنية تعديل PAM-3 الجديدة. وهي طريقة جديدة لإرسال البتات على طول الكابل الذي يسمح بعرض نطاق ترددي أعلى من الأساليب الحالية.

ويتحدث السطر الثالث عن كيفية إرسال 0 و 1 – عبر ترميز NRZ الذي يسمح بإرسال 0 أو 1، أو بت واحد فقط. ويسمح التقدم الطبيعي للمخطط بنقل بتين، وهذا ما يسمى PAM-4 (تعديل سعة النبض).

تجدر الإشارة إلى أننا ما زلنا على بعد أشهر، إن لم يكن سنوات، على الأرجح بشأن وصول Thunderbolt 5 إلى السوق. ويبلغ عمر Thunderbolt 4 نحو عام واحد فقط. ولا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به لمواصلة طرح المعيار الحالي.

