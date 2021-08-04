آبل تحدث وحدات معالجة رسومات Mac Pro

دبي - يزن راشد - أعلنت شركة آبل عن تحديث حاسب ماك برو Mac Pro بوحدات بطاقة رسومات جديدة، التي تتميز بخيارات تستند إلى سلسلة AMD Radeon Pro W6000.

وتدعي الشركة أن وحدة Radeon Pro W6800X MPX الجديدة. ووحدة Radeon Pro W6800X Duo MPX. ووحدة Radeon Pro W6900X MPX يجب أن تعطي دفعة للأداء للمهام التي تتطلب رسومات ثقيلة.

ويعد الاستمرار في دعم ماك برو من خلال تقديم خيارات وحدات بطاقة رسومات جديدة إلى نظام Mac Pro Expansion Module (MPX) المخصص علامة على أن الشركة لا تزال ملتزمة بتصميمها المعياري الجديد.

وأعلنت AMD لأول مرة عن بطاقات الرسومات الجديدة في شهر يونيو من هذا العام. مع وعد بتحقيق أداء أسرع بنسبة 79 في المئة بالمقارنة مع الجيل السابق.

وتدعي آبل في بعض الحالات أن وحدات معالجة الرسومات في أشكال MPX الخاصة بها يمكن أن تحصل على أداء أسرع بنسبة تصل إلى 84 في المئة عند تشغيل Octane X. وأداء أسرع بنسبة تصل إلى 23 في المئة عند استخدام DaVinci Resolve.

وتختلف أسعار وحدات بطاقات الرسومات حسب القوائم الموجودة في متجر الشركة التي تمت مشاركتها أدناه. ويضيف كل منها أربعة منافذ Thunderbolt 3 إضافية ومنفذ HDMI 2.0. وذلك بغض النظر عن الإصدار.

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آبل تحدث وحدات معالجة رسومات ماك برو

وحدة Radeon Pro W6800X MPX: تكلف مبلغ إضافي 2400 دولار مع ذاكرة GDDR6 بسعة 32 جيجابايت توفر عرض نطاق ترددي للذاكرة يصل إلى 512 جيجابايت في الثانية. وما يصل إلى 16.0 تيرافلوب من الدقة الفردية أو 32.0 تيرافلوب من الحوسبة نصف الدقيقة.

وحدة Radeon Pro W6800X Duo MPX: تكلف مبلغ إضافي قدره 4600 دولار لوحدتي GPU مرتبطين، كل منهما بها ذاكرة GDDR6 بسعة 32 جيجابايت توفر عرض نطاق ترددي للذاكرة يصل إلى 512 جيجابايت في الثانية. وما يصل إلى 30.2 تيرافلوب من الدقة الفردية أو 60.4 تيرافلوب من الحوسبة نصف الدقيقة عند تركيب وحدتين معًا.

وحدة Radeon Pro W6900X MPX: تكلف مبلغ إضافي قدره 5600 دولار مع ذاكرة GDDR6 بسعة 32 جيجابايت توفر عرض نطاق ترددي للذاكرة يصل إلى 512 جيجابايت في الثانية. وما يصل إلى 22.2 تيرافلوب من الدقة الفردية أو 44.4 تيرافلوب من الحوسبة نصف الدقيقة.

وتقول الشركة: إن وحدات بطاقات الرسومات الجديدة تحل محل وحدات AMD Radeon Pro Vega II MPX السابقة. وذلك في خيارات الإعداد حسب الطلب عبر موقعها الإلكتروني وكمجموعات قائمة بذاتها.

وكجزء من إطلاق هذه الوحدات الجديدة. تعمل الشركة علاوة على ذلك على التخلص التدريجي من وحدة AMD Radeon Pro Vega II Duo MPX. و AMD Radeon Pro Vega II MPX. ولكن تظل تقدم كلا الوحدتين في مجموعات مستقلة للعملاء الحاليين.

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