تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن الإصدارات القادمة من كاميرات Nest وغيرها من ملحقات جوجل الذكية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصدت تسريبات مصورة للإصدارات القادمة من كاميرات Nest وبعض من ملحقات جوجل والتي نشرت عن طريق الخطأ على متجر جوجل.

تؤكد التسريبات على خطط جوجل القادمة لإطلاق جيل جديد من منتجات Nest الذكية، ولقد كشفت الصور المسربة عن هذه المنتجات قبل إن يتم إزالتها من جديد عبر شركة جوجل.

كما تؤكد الصور المسربة على أن جوجل تستعد لإطلاق إصدارات جديد من كاميرات Nest التي تعمل بالبطارية، وتدعم المستخدم في المراقبة الداخلية أو الخارجية للمنزل.

أيضاً تقدم جوجل في الإصدارات الجديدة كاميرات تتميز بإضاءة، مع إصدار من كاميرات المراقبة يدعم الإتصال السلكي والذي يستهدف مراقبة المنزل من الداخل.

يذكر أن الصور التي رصدت للمنتجات غير نشطة، لذا لا تقترن بصفحات خاصة بالمنتجات الجديدة، ومن المتوقع أن تنطلق الصفحات الخاصة بالمنتجات الجديدة على متجر جوجل بعد الإعلان الرسمي المرتقب لاحقاً.

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