شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: T-Mobile تعلن إغلاق شبكة LTE من Sprint العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وفقًا لما أوردته Light Reading وأكدت لـ The Verge ، التزمت T-Mobile بتاريخ إغلاق 30 يونيو 2022 لشبكة LTE من Sprint ، وتعتبر خطوة متوقعة حيث تواصل T-Mobile استيعاب شبكة Sprint وعملائها فى قاعدتها الخاصة، وتأتى بعد ستة أشهر من إغلاقها المثير للجدل فى 1 يناير 2022 لشبكة Sprint 3G CDMA.

ووفقا لتقرير موقع "the verege " تم نقل ثلث عملاء Sprint بالفعل إلى شبكة T-Mobile ، ووفقًا لـ T-Mobile تتوقع الشركة أن تكون قادرة على ترحيل الثلثين المتبقيين بحلول ذلك الموعد النهائى فى منتصف عام 2022 ، وفقًا لتصريحات المدير المالي بيتر أوزفالديك فى مؤتمر للمستثمرين الشهر الماضى.

من المحتمل أن يحتاج بعض هؤلاء العملاء إلى أجهزة جديدة متوافقة مع T-Mobile LTE و VoLTE ، على الرغم من أن الشركة لم تعانى من نقص فى عروض هواتف 5G الجذابة مؤخرًا، وتقول T-Mobile إنها ستتواصل مع جميع العملاء الذين سيحتاجون إلى بطاقة SIM أو جهاز جديد للبقاء على اتصال، ولكن إذا كنت مهتمًا بما إذا كان جهازك متوافقًا، فيمكنك تشغيل فحص IMEI على موقع T-Mobile على الويب.

ولا يمثل إيقاف تشغيل شبكة Sprint LTE بمثابة صدمة - من خلال اعتراف Sprint الخاص ، حيث لم تكن الشبكة جيدة جدًا فى البداية ، ولم تخجل T-Mobile من التحرك بسرعة لدمج أصول شبكة Sprint مع أصولها الخاصة، وكان الجدول الزمنى لإغلاق شبكة الجيل الثالث للشركة مصدر الكثير من الدماء السيئة بين T-Mobile و Dish Network ، التى استحوذت على Boost Mobile سابقة الدفع لشركة Sprint كجزء من عملية الاندماج.

وتوترت العلاقة إلى درجة إعلان Dish أنها ستأخذ غالبية أعمال MVNO الخاصة بها إلى AT&T - والتى تبعتها T-Mobile بعرض ترويجى موجه إلى عملاء Boost ، ولم يكن لدى Boost تعليقات إضافية لمشاركتها حول التأثيرات المحتملة لإغلاق LTE على عملائها عندما اتصلت بها The Verge.