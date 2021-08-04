شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انفصال AT&T رسميا عن DirecTV للحد من نزيف الخسائر والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف الموقع ، أن جزءا من هذا الدين مستحق بسبب استحواذ AT & T على DirecTV الأصلي في عام 2015 ، وفى ذلك الوقت دفعت AT&T 48.5 مليار دولار (67 مليار دولار تمثل الدين) للاستحواذ على الأعمال، وإن القول بأن قرار العمل هذا قد فشل فى التسليم هو أمر معتدل ، حيث قامت DirecTV بنزف العملاء لسنوات قبل صفقة TPG.
وفى الوقت الذى تم فيه الإعلان عن صفقة TPG فى فبراير، قال رئيس AT&T جون ستانكي إن الشركة تخطط للتركيز بشكل خاص على "الاتصال والمحتوى"، بما في ذلك شبكة 5G اللاسلكية والألياف بالإضافة إلى خدمتها HBO Max، ومع ذلك ، فى الآونة الأخيرة ، كانت إستراتيجية AT & T المعدلة هى التركيز على أعمالها الأساسية، وكما قال ستانكي مؤخرًا، "أطلق العنان لأصول وسائل الإعلام".
ولا تتضمن الصفقة مع TPG أيا من أصول WarnerMedia المختلفة ، بما فى ذلك خدمة البث المباشر HBO Max ، لأنه يتم تفريغها إلى Discovery بدلاً من ذلك. (تنتظر شركة WarnerMedia و Discovery حاليًا الموافقة على اندماج شركتيهما).
لكن الصفقة ستشمل صفقات محتوى DirecTV الحالية لأشياء مثل NFL Sunday Ticket، وأضافت AT&T أن DirecTV "ستستمر في تقديم HBO Max للمشتركين جنبًا إلى جنب مع أي خدمات لاسلكية أو خدمات النطاق العريض المجمعة وخصومات العملاء المرتبطة بها."