شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انفصال AT&T رسميا عن DirecTV للحد من نزيف الخسائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت AT&T فى وقت سابق من هذا العام أنها ستحول خصائص الفيديو DirecTV و AT&T TV و U-verse إلى شركة جديدة ستديرها بالاشتراك مع شركة الأسهم الخاصة TPG Capitalواكتملت هذه الصفقة أخيرًا، وستعمل الخدمات الآن كشركة واحدة تحت اسم DirecTV وفقا لموقع " the verege " .

كما تم توضيحه فى وقت سابق من هذا العام عندما أعلنت الشركة في البداية عن خطط لتفريغ أعمال DirecTV المتعثرة، وستحتفظ AT&T بحصة 70% فى الشركة ، بينما ستأخذ TPG حصة 30%، وقالت شركة الاتصالات العملاقة إن الصفقة التى حصلت بموجبها على 7.1 مليار دولار نقدًا ستساعد فى سداد ديونها الضخمة، مع توقع الشركة أنها يمكن أن تضع حدا للنزيف بحلول نهاية عام 2023.

وأضاف الموقع ، أن جزءا من هذا الدين مستحق بسبب استحواذ AT & T على DirecTV الأصلي في عام 2015 ، وفى ذلك الوقت دفعت AT&T 48.5 مليار دولار (67 مليار دولار تمثل الدين) للاستحواذ على الأعمال، وإن القول بأن قرار العمل هذا قد فشل فى التسليم هو أمر معتدل ، حيث قامت DirecTV بنزف العملاء لسنوات قبل صفقة TPG.

وفى الوقت الذى تم فيه الإعلان عن صفقة TPG فى فبراير، قال رئيس AT&T جون ستانكي إن الشركة تخطط للتركيز بشكل خاص على "الاتصال والمحتوى"، بما في ذلك شبكة 5G اللاسلكية والألياف بالإضافة إلى خدمتها HBO Max، ومع ذلك ، فى الآونة الأخيرة ، كانت إستراتيجية AT & T المعدلة هى التركيز على أعمالها الأساسية، وكما قال ستانكي مؤخرًا، "أطلق العنان لأصول وسائل الإعلام".

ولا تتضمن الصفقة مع TPG أيا من أصول WarnerMedia المختلفة ، بما فى ذلك خدمة البث المباشر HBO Max ، لأنه يتم تفريغها إلى Discovery بدلاً من ذلك. (تنتظر شركة WarnerMedia و Discovery حاليًا الموافقة على اندماج شركتيهما).

لكن الصفقة ستشمل صفقات محتوى DirecTV الحالية لأشياء مثل NFL Sunday Ticket، وأضافت AT&T أن DirecTV "ستستمر في تقديم HBO Max للمشتركين جنبًا إلى جنب مع أي خدمات لاسلكية أو خدمات النطاق العريض المجمعة وخصومات العملاء المرتبطة بها."