شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحديث تطبيق يسهل رؤية واضحة للسماء ومراقبة انقطاع الاتصال.. تعرف عليه والان مع تفاصيل الخبر
كما يتيح التحديث الجديد أيضًا للمستخدمين تتبع مدى تكرار سقوط خدمة Starlink مع سجل انقطاع جديد يعرض البيانات المتعلقة بالاستخدام والكمون ووقت التشغيل.
وأطلقت SpaceX 1740 قمراً صناعياً من Starlink منذ عام 2019 ، مما جعل نفسها أكبر مشغل أقمار صناعية فى العالم مع ما يقرب من 1650 قمرًا حاليا فى المدار (بعد خروج البعض من المدار)، وأخبرت الشركة لجنة الاتصالات الفيدرالية (PDF) أن Starlink لديها ما يقرب من 90.000 مستخدم نشط ، بما في ذلك الأسر الفردية ومستخدمين حكوميين مختلفين مثل المدارس والبلدات وإدارات مكافحة الحرائق.
كما قد تكون إمكانات Starlink ، وهي خدمة إنترنت ضخمة من الفضاء ، لقلب سوق الألياف ذات النطاق العريض المؤرخ محيرة، لكن الشركة لديها طرق للذهاب، كما أشرنا فى مراجعتنا فى مايو، وقامت SpaceX بتحديث تطبيق Starlink عدة مرات منذ ذلك الحين.