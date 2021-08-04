شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحديث تطبيق يسهل رؤية واضحة للسماء ومراقبة انقطاع الاتصال.. تعرف عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل تطبيق Starlink للجوال من SpaceX على ترقية منعشة هذا الأسبوع تسهل العثور على بقع واضحة من السماء ومراقبة انقطاع الاتصال، ويضيف وضعًا داكنًا جديدًا لواجهة المستخدم الخاصة به، وظهرت تحسينات التطبيق واضحة، حيث أبلغت SpaceX عن 90.000 مستخدم نشط في مرحلتها التجريبية المفتوحة "أفضل من لا شيء"، والتي تمتد عبر المناطق الريفية عبر 12 دولة مختلفة حتى الآن.

ووفقا لموقع "the verege " يتضمن الإصدار "المحدث والمُجدد بالكامل"، كما يصفه SpaceX فى سجل التغيير فى متجر تطبيقات Apple، طريقة جديدة لفحص محيطك بحثًا عن العوائق قبل تثبيت محطة Starlink الطرفية مثل طريقته السابقة، ويوجه التطبيق المستخدمين إلى مسح محيطهم باستخدام كاميرات هواتفهم، ولكن الإصدار الجديد يولد قبة صغيرة حول طبق Starlink الخاص بك والتى تغطى العوائق المحتملة ، والتى تتميز بألوان مختلفة، وبدأ مستخدمو Reddit معجبين.

كما يتيح التحديث الجديد أيضًا للمستخدمين تتبع مدى تكرار سقوط خدمة Starlink مع سجل انقطاع جديد يعرض البيانات المتعلقة بالاستخدام والكمون ووقت التشغيل.

وأطلقت SpaceX 1740 قمراً صناعياً من Starlink منذ عام 2019 ، مما جعل نفسها أكبر مشغل أقمار صناعية فى العالم مع ما يقرب من 1650 قمرًا حاليا فى المدار (بعد خروج البعض من المدار)، وأخبرت الشركة لجنة الاتصالات الفيدرالية (PDF) أن Starlink لديها ما يقرب من 90.000 مستخدم نشط ، بما في ذلك الأسر الفردية ومستخدمين حكوميين مختلفين مثل المدارس والبلدات وإدارات مكافحة الحرائق.

كما قد تكون إمكانات Starlink ، وهي خدمة إنترنت ضخمة من الفضاء ، لقلب سوق الألياف ذات النطاق العريض المؤرخ محيرة، لكن الشركة لديها طرق للذهاب، كما أشرنا فى مراجعتنا فى مايو، وقامت SpaceX بتحديث تطبيق Starlink عدة مرات منذ ذلك الحين.