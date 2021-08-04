شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 3 طرازات من Apple Watch الرقمية الجديدة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ موقع "the verege " تقرير جديد بسؤال عن ساعات آبل الجديدة الرقمية قائلا: هل تفكر في شراء Apple Watch جديدة؟ إنها ليست فكرة سيئة أبدًا أن تنتظر حتى يكون هناك صفقة جيدة، ولحسن الحظ، يحدث ذلك مع بعض الانتظام.

وأوضح التقرير المنشور، أنه يوجد حاليًا ثلاثة طرازات من Apple Watch للاختيار من بينها، وكلها تدعم watchOS 7. أحدث طراز - وأعلى حد - هو Apple Watch Series 6 المزودة بنظام GPS والاتصال الخلوى، والذي يبدأ بسعر 399 دولارًا، وإذا كان هذا يبدو باهظ الثمن، فيمكنك توفير حوالى 120 دولارًا عن طريق اختيار Apple Watch SE ، والتي تم إطلاقها أيضًا في الخريف.

أخيرًا، هناك السلسلة 3 البالغة من العمر ثلاث سنوات، وهي ساعة Apple Watch الأقل تكلفة حتى الآن، يبدأ سعره للبيع بالتجزئة من 199 دولارًا، ولكنه غالبًا ما يتم طرحه للبيع، ومع ذلك، إذا كنت تريد شيئًا أكثر إثباتًا للمستقبل ، فقد ترغب في التفكير في الساعتين الأخريين، حيث إنه ليس من الواضح المدة التى ستصدر فيها Apple تحديثات البرامج إلى Series 3 بعد watchOS 8. بغض النظر عن الطراز الذى تفضله.