تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن تفاصيل مواصفات سماعة Galaxy Buds2 اللاسلكية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرضت أحدث التسريبات تفاصيل مواصفات وتصميم سماعة سامسونج اللاسلكية المرتقبة Galaxy Buds2.

بدأ العد التنازلي لإنظلاق حدث سامسونج الجديد الذي يعقد في 11 من أغسطس، والذي تقدم فيه العملاق الكوري جيل جديد من هواتفها الذكية القابلة للطي، وأيضاً الساعات الذكية، كما تقدم خلال الحدث سماعة Galaxy Buds2 اللاسلكية.

كانت التسريبات السابقة قد أوضحت السعر المتوقع لسماعة سامسونج القادمة، بينما جاءت التسريبات اليوم لتقدم تفاصيل حول مواصفات Galaxy Buds2.

وتأتي سماعة Buds2 بتقنية البلوتوث 5.2، كما تتميز بتصميم لامع وهو ما تؤكد عليه الصور ثلاثية الأبعاد المسربة، أيضاً تدعم السماعة اللاسلكية إلغاء الضوضاء، مع نمط خاص لإلغاء الضوضاء التكيفي.

أيضاً تتضمن السماعة اللاسلكية عدد 3 من الميكروفونات في كل جهة من السماعة، وتدعم الحافظة الشحن اللاسلكي بمعايير Qi، كما تدعم السماعة معايير IPX7 لمقاومة الماء والغبار.

وتستمر سماعة Galaxy Buds2 بعمر شحن يصل إلى 5 ساعات مع ميزة إلغاء الضوضاء النشطة، أو 8 ساعات دون ميزة إلغاء الضوضاء، كما تضيف الحافظة عمر شحن 13 ساعة مع ميزة إلغاء الضوضاء النشطة أو 20 ساعة دون الميزة.

كما تضم كل حهة من السماعة بطارية بقدرة 61 mAh، وتضم الحافظة بطارية بقدرة 472 mAh، ويمكن شحن الحافظة لمدة 5 دقائق للحصول على عمر شحن 55 دقيقة، كما تضم السماعة مضخم صوتيات 11مم، ومكبر أصغر بحجم 6.5مم.

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