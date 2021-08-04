تكنولوجيا: تقرير يؤكد على إستحواذ شاومي على المركز الأول في السوق الأوروبي الآن

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التقارير على أن العملاق الصيني شاومي إستطاعت أن تصل للمركز الأول للمرة الأولى في السوق الأوروبي بين الشركات المصنعة للهاتف.

يتنافس عمالقة تصنيغ الهاتف في العالم على تحقيق أعلى شحنات من الهواتف الذكية في مختلف الأسواق، ولقد إستطاعت شاومي أن تنجح للمرة الأولى في تحقيق الريادة بين الشركات المصنعة للهاتف بإحتلال المركز الأول في السوق الأوروبي.

ولقد أوضح تقرير سابق أن شاومي تحتل المركز الثاني بين الشركات المصنعة للهاتف في الأسواق العالمية، وفي تقرير نشر عبر ” Strategy Analytics” كُشِف عن إستحواذ شاومي على أكبر حصة في السوق الأوروبي.

أيضاً حققت شاومي زيادة في شحنات الهواتف للسوق الأوروبي بنسبة 67.1%، بينما إستحوذت على حصة من السوق الأوروبي بنسبة 25.3%، ومبيعات 12.7 مليون وحدة.

كما جاءت سامسونج في المركز الثاني بحصة سوقية 24% وشحنات 12 مليون وحدة في السوق الأوروبي، ولقد إستطاعت Realme أن تسجل إرتفاع في شحنات الهواتف الذكية بحصة سوقية 3.8% كما إحتلت المركز الخامس بين الشركات المصنعة للهاتف.

ولقد إحتلت Oppo المركز الرابع بعد أن سجلت شحنات 2.8 مليون وحدة كما وصلت حصتها السوقية إلى 5.6% من السوق الأوروبي.

وتأتي ابل في المركز الثالث بشحنات 9.6 مليون وحدة، وحصة سوقية 15.7%، ولقد سجل الربع الثاني من 2021 إجمالي شحنات من الهواتف الذكية 50.1 مليون وحدة في السوق الأوروبي.

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